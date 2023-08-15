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Санта Димопулос призналась, метит ли в политику

15 августа 2023 15:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Димопулос призналась, метит ли в политику
Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос ответила на откровенные вопросы поклонников. Звезда рассказала о политических амбициях и о том, считает себя знаменитостью.

Об этом артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Не люблю врать

Санта Димопулос признается, что в политику идти не собирается. Бизнесвуман имеет жесткие принципы, которые будут ей в этом "мешать".

 

Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Да нет, вы что?! Меня бы сразу выперли. Я не о деньгах, не о власти и не о месте под солнцем. Я очень чувствительна и эмпатична (что не совместимо с политикой). Я не люблю врать, и если что-то сказала, то разобьюсь, но сделаю. Ненавижу пустых обещаний, пустых слав и благотворительности ради своего "Эго". Черным по белому сейчас вижу, кто метит в политику и не дай Бог будет управлять Украиной в будущем", — рассказала Димопулос.

А еще звезда призналась, что не считает себя знаменитостью.

"Не считаю, меня знают в постсоветских странах, из-за группы ВиаГра, в Украине известна из-за рядп проектов и как публичного человека. Знаменитость — это масштаб какой-то деятельности, я ведь не актриса, не певица, не супермодель, не спортсменка, не политик. Чувствую по жизни, что моя личность вызывает у людей повышенный интерес, когда смотрела нумеролог, она объясняла это как-то по числам", – говорит Санта Димопулос.

Напомним, Санта Димопулос порадовала обольстительным видео.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.

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