"Все складається як пазл": Санта Дімопулос з родиною переїжджає до іншої країни

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Співачка Санта Дімопулос переїжджає разом з родиною до іншої країни. Співачка та бізнесвуман під час війни оселилася у Франції.

Про це артистка повідомила у сторіс Instagram.

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Можливості для розвитку

Санта вирішила змінити місце проживання. Зірка з чоловіком і дітьми переїжджають ОАЕ. Головна причина переїзду, за словами Дімопулос, це робота її чоловіка.

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Ми переїжджаємо до Дубаю. Причин багато. Перша і головна — робота чоловіка. Абсолютна безпека. Моя робота та розвиток. Навчання дітей і можливості їх розвитку. Побутовий комфорт. Багато цікавого щодо дозвілля дітей", — поділилася співачка.

Зараз Санта з дітьми перебуває в Іспанії. У Дубай зірка вже обрала житло та навчальні заклади для дітей.

"Я вірю, що коли обираєш вірний для себе напрямок, то все складається, як пазл. Ось так вийшло і тут. Я одразу знайшла супер житло для родини. Школи (куди вже влаштувала дітей) знаходяться поруч з житлом. Поруч є все, що нам потрібно, та ще й моя подруга живе в цьому районі", — повілдомила Санта.

Нагадаємо, Санта Дімопулос потішила звабливим відео.

Раніше Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті.