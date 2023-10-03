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Санта Димопулос сменила имя

3 октября 2023 09:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Димопулос сменила имя
Блоггерша Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Санта Димопулос призналась, что в ее жизни произошли важные изменения. Звезда приехала в Украину из ОАЭ, чтобы сделать важное для нее дело.

Об этом Санта рассказала в своем Instagram.

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Санта поделилась, что наконец-то официально изменила имя и отчество. Ранее блогер, по документам, была Хрисанти Янисовна Димопулос. Теперь артистка официально Санта. Также она стала Игоревной. Именно так зовут ее биологического отца.

 

Блоггерша Санта Димопулос рассказала важные изменения. Фото: instagram.com/santadimopulos/
Блогер Санта Димопулос рассказала о важных изменениях. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Слезы счастья! Наконец-то я — это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа — Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное — свое, родное", — прокомментировала певица.

Санта уже получила документ, утверждающий факт смены имени. Санта даже пошутила: "Как там "Википедия" меняется?".

Знаменитость в прошлом месяце с семьей решила переехать в Дубай. По словам экс-певицы, причин для этого много. В Дубае звезда выбрала жилье и учебные заведения для детей.

Напомним, Санта Димопулос показала, как в Ницце праздновал ее выпускной сын от Джеджулы.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.

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