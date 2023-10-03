Санта Димопулос сменила имя
Певица Санта Димопулос призналась, что в ее жизни произошли важные изменения. Звезда приехала в Украину из ОАЭ, чтобы сделать важное для нее дело.
Об этом Санта рассказала в своем Instagram.
Санта поделилась, что наконец-то официально изменила имя и отчество. Ранее блогер, по документам, была Хрисанти Янисовна Димопулос. Теперь артистка официально Санта. Также она стала Игоревной. Именно так зовут ее биологического отца.
"Слезы счастья! Наконец-то я — это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа — Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное — свое, родное", — прокомментировала певица.
Санта уже получила документ, утверждающий факт смены имени. Санта даже пошутила: "Как там "Википедия" меняется?".
Знаменитость в прошлом месяце с семьей решила переехать в Дубай. По словам экс-певицы, причин для этого много. В Дубае звезда выбрала жилье и учебные заведения для детей.
Напомним, Санта Димопулос показала, как в Ницце праздновал ее выпускной сын от Джеджулы.
Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.