Санта Димопулос сменила имя

Блоггерша Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица Санта Димопулос призналась, что в ее жизни произошли важные изменения. Звезда приехала в Украину из ОАЭ, чтобы сделать важное для нее дело.

Об этом Санта рассказала в своем Instagram.

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Санта поделилась, что наконец-то официально изменила имя и отчество. Ранее блогер, по документам, была Хрисанти Янисовна Димопулос. Теперь артистка официально Санта. Также она стала Игоревной. Именно так зовут ее биологического отца.

Блогер Санта Димопулос рассказала о важных изменениях. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Слезы счастья! Наконец-то я — это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа — Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное — свое, родное", — прокомментировала певица.

Санта уже получила документ, утверждающий факт смены имени. Санта даже пошутила: "Как там "Википедия" меняется?".

Знаменитость в прошлом месяце с семьей решила переехать в Дубай. По словам экс-певицы, причин для этого много. В Дубае звезда выбрала жилье и учебные заведения для детей.

Напомним, Санта Димопулос показала, как в Ницце праздновал ее выпускной сын от Джеджулы.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.