Сара Джессика Паркер спродюсировала докфильм об украинском военном

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: Instagram/sarahjessicaparker

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер стала исполнительным продюсером документального фильма "Первый ряд" о группе талантливых украинских артистов балета. А в основе сюжета — история военнослужащего Александра Будько с позывным Терен, который во время полномасштабной войны потерял обе ноги.

Об этом сообщает издание Variety.

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Синопсис фильма Front Row был презентован на международной телеконференции Mipcom в Каннах (Франция). Проект описан как рассказ о несчастье и стойкости, намекает на опустошение войны из-за видеозвонков между танцорами и их семьями дома, способствуя глубокому ощущению вины выживших среди танцоров.

"Фильм демонстрирует настойчивость и человеческие качества на фоне тяжелой войны. Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы рассказать свои истории через силу, красоту и жесткость балета — большая честь для меня", — заявила Паркер, которая сейчас является вице-главой совета директоров Нью-Йоркского городского балета.

В июле этого года балетная труппа United Ukrainian Ballet поставила "Жизель" в Калифорнийском театре и пригласила Будько исполнить отдельный танец. Ветеран находился в США, где ему делали протезирование. Там уроженец Ровно и познакомился с солистом балетной группы Алексеем Ратманским.

Впоследствии возникла идея совместного проекта. Ожидается, что документальный фильм будет завершен в 2024 году.

Напомним, ранее мы писали, что Сара Джессика Паркер сожалеет о несделанной пластической операции. Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева прокомментировала документальный сериал о Дэвиде Бекхэме.