Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сара Джессика Паркер спродюсировала докфильм об украинском военном arrow

Сара Джессика Паркер спродюсировала докфильм об украинском военном

16 октября 2023 20:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сара Джессика Паркер спродюсировала докфильм об украинском военном
Голливудская актриса Сара Джессика Паркер. Фото: Instagram/sarahjessicaparker
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер стала исполнительным продюсером документального фильма "Первый ряд" о группе талантливых украинских артистов балета. А в основе сюжета — история военнослужащего Александра Будько с позывным Терен, который во время полномасштабной войны потерял обе ноги.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Голливудский продюсер об украинцах

Синопсис фильма Front Row был презентован на международной телеконференции Mipcom в Каннах (Франция). Проект описан как рассказ о несчастье и стойкости, намекает на опустошение войны из-за видеозвонков между танцорами и их семьями дома, способствуя глубокому ощущению вины выживших среди танцоров.

"Фильм демонстрирует настойчивость и человеческие качества на фоне тяжелой войны. Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы рассказать свои истории через силу, красоту и жесткость балета большая честь для меня", заявила Паркер, которая сейчас является вице-главой совета директоров Нью-Йоркского городского балета.

В июле этого года балетная труппа United Ukrainian Ballet поставила "Жизель" в Калифорнийском театре и пригласила Будько исполнить отдельный танец. Ветеран находился в США, где ему делали протезирование. Там уроженец Ровно и познакомился с солистом балетной группы Алексеем Ратманским.

Впоследствии возникла идея совместного проекта. Ожидается, что документальный фильм будет завершен в 2024 году.

Напомним, ранее мы писали, что Сара Джессика Паркер сожалеет о несделанной пластической операции. Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева прокомментировала документальный сериал о Дэвиде Бекхэме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз