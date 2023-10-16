Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сара Джессіка Паркер спродюсувала докфільм про українського військового arrow

Сара Джессіка Паркер спродюсувала докфільм про українського військового

16 жовтня 2023 20:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сара Джессіка Паркер спродюсувала докфільм про українського військового
Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: Instagram/sarahjessicaparker
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер стала виконавчою продюсеркою документального фільму "Перший ряд" про групу талановитих українських артистів балету. А в основі сюжеті — історія військовослужбовця Олександра Будька з позивним Терен, який під час повномасштабної війни втратив обидві ноги.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Голлівудська продюсерка про українців

Синопсис фільму Front Row презентували на міжнародній телеконференції Mipcom у Каннах (Франція). Проєкт описано як розповідь про нещастя та стійкість, натякає на спустошення війни через відеодзвінки між танцюристами та їхніми сім’ями вдома, сприяючи глибокому відчуттю провини тих, хто вижив, серед танцюристів.

"Фільм демонструє наполегливість і людські якості на тлі тяжкої війни. Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету — велика честь для мене", — заявила Паркер, яка зараз є віцеголовою ради директорів Нью-Йоркського міського балету.

В липні цього року балетна трупа United Ukrainian Ballet ставила "Жизель" у Каліфорнійському театрі і запросила Будько виконати окремий танець. Ветеран був у США, де йому робили протезування. Там уродженець Рівного і познайомився із солістом балетної групи Олексієм Ратманським.

Згодом виникла ідея спільного проєкту. Очікується, що документальний фільм буде завершено 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сара Джессіка Паркер жалкує про незроблену пластичну операцію. Також ми розповідали, що Надя Дорофєєва прокоментувала документальний серіал про Девіда Бекхема.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

None

Тепло у Києві і нові графіки відключень ДТЕК: як стартує опалювальний сезон

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз