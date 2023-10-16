Сара Джессіка Паркер спродюсувала докфільм про українського військового

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: Instagram/sarahjessicaparker

Голлівудська акторка Сара Джессіка Паркер стала виконавчою продюсеркою документального фільму "Перший ряд" про групу талановитих українських артистів балету. А в основі сюжеті — історія військовослужбовця Олександра Будька з позивним Терен, який під час повномасштабної війни втратив обидві ноги.

Про це повідомляє видання Variety.

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Синопсис фільму Front Row презентували на міжнародній телеконференції Mipcom у Каннах (Франція). Проєкт описано як розповідь про нещастя та стійкість, натякає на спустошення війни через відеодзвінки між танцюристами та їхніми сім’ями вдома, сприяючи глибокому відчуттю провини тих, хто вижив, серед танцюристів.

"Фільм демонструє наполегливість і людські якості на тлі тяжкої війни. Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету — велика честь для мене", — заявила Паркер, яка зараз є віцеголовою ради директорів Нью-Йоркського міського балету.

В липні цього року балетна трупа United Ukrainian Ballet ставила "Жизель" у Каліфорнійському театрі і запросила Будько виконати окремий танець. Ветеран був у США, де йому робили протезування. Там уродженець Рівного і познайомився із солістом балетної групи Олексієм Ратманським.

Згодом виникла ідея спільного проєкту. Очікується, що документальний фільм буде завершено 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сара Джессіка Паркер жалкує про незроблену пластичну операцію. Також ми розповідали, що Надя Дорофєєва прокоментувала документальний серіал про Девіда Бекхема.