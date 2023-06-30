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Сара Джессіка Паркер зізналася, що жалкує про незроблену пластичну операцію

30 червня 2023 17:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Секс і місто: Сара Джессіка Паркер зізналася, що жалкує про незроблену пластичну операцію
Акторка Сара Джессіка Паркер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Сара Джессіка Паркер не раз ставала жертвою образливих коментарів стосовно її зовнішности та віку. Зірка серіалу про пригоди Керрі Бредшоу зізнається, що зараз жалкує про те, що свого часу не зробила пластичну операцію.

Про це Сара розповіла на шоу "The Howard Stern Show".

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Нещодавно на платформі HBO вийшов другий сезон сиквелу серіалу "Секс і місто", шоу "І просто так", його головна зірка 58-річна Сара Джессіка Паркер розповіла, що шкодує про те що не зробила підтяжку обличчя у 44 роки.

"Я питаю людей постійно, чи вже пізно робити її?, — говорить акторка і додає, що на питання, чи гарно вона виглядає, вона воліє відповідати — нормально, — мені не подобається дивитися на себе".

Зірка зізналася, що розуміє жінок, які вдаються до ботоксу або інших косметичних процедур через тиск суспільства щодо краси та віку.

"Я розумію, чому люди роблять це, адже забагато акценту на тому, як має виглядати жінка", — ділиться Сара.

Свого часу акторка різко висловилася на закиди критиків стосовно її зовнішності.

"Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору. Що мені з цим робити? перестати старіти? Зникнути?", — обурилася Сара Джессіка Паркер.

Нагадаємо, зірка серіалу "Секс і місто", американська акторка Крістін Девіс, яка грає Шарлотту, зізналась, що плакала через філери. 

Раніше стало відомо, що серіал "Секс і місто" відсвяткував 25-річчя: як відреагували на ювілей акторки.

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