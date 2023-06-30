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Сара Джессика Паркер призналась, что сожалеет о несделанной пластической операции

30 июня 2023 17:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Секс и город: Сара Джессика Паркер призналась, что сожалеет о несделанной пластической операции
Актриса Сара Джессика Паркер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Сара Джессика Паркер не раз становилась жертвой обидных комментариев по поводу ее внешности и возраста. Звезда сериала о приключениях Керри Брэдшоу признается, что сейчас сожалеет о том, что в свое время не сделала пластическую операцию.

Об этом Сара рассказала на шоу The Howard Stern Show.

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Недавно на платформе HBO вышел второй сезон сиквела сериала "Секс и город", шоу "И просто так", его главная звезда 58-летняя Сара Джессика Паркер рассказала, что сожалеет о том, что не сделала подтяжку лица в 44 года.

"Я спрашиваю людей постоянно, еще не поздно делать ее?, — говорит актриса и добавляет, что на вопрос, хорошо ли она выглядит, она предпочитает отвечать — нормально, — мне не нравится смотреть на себя".

Звезда призналась, что понимает женщин, которые прибегают к ботоксу или другим косметическим процедурам из-за давления общества относительно красоты и возраста.

"Я понимаю, почему люди делают это, ведь слишком много акцента на том, как должна выглядеть женщина", — делится Сара.

В свое время актриса резко высказалась в ответ критикам относительно ее внешности.

"Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Перестать стареть? Исчезнуть?", — возмутилась Сара Джессика Паркер.

Напомним, звезда сериала "Секс и город", американская актриса Кристин Дэвис, играющая Шарлотту, призналась, что плакала из-за филеров.

Ранее стало известно, что сериал "Секс и город" отпраздновал 25-летие: как отреагировали на юбилей актрисы.

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