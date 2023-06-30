Секс и город: Сара Джессика Паркер призналась, что сожалеет о несделанной пластической операции

Сара Джессика Паркер призналась, что сожалеет о несделанной пластической операции
Актриса Сара Джессика Паркер не раз становилась жертвой обидных комментариев по поводу ее внешности и возраста. Звезда сериала о приключениях Керри Брэдшоу признается, что сейчас сожалеет о том, что в свое время не сделала пластическую операцию.
Об этом Сара рассказала на шоу The Howard Stern Show.
Не люблю смотреть на себя
Недавно на платформе HBO вышел второй сезон сиквела сериала "Секс и город", шоу "И просто так", его главная звезда 58-летняя Сара Джессика Паркер рассказала, что сожалеет о том, что не сделала подтяжку лица в 44 года.
"Я спрашиваю людей постоянно, еще не поздно делать ее?, — говорит актриса и добавляет, что на вопрос, хорошо ли она выглядит, она предпочитает отвечать — нормально, — мне не нравится смотреть на себя".
Звезда призналась, что понимает женщин, которые прибегают к ботоксу или другим косметическим процедурам из-за давления общества относительно красоты и возраста.
"Я понимаю, почему люди делают это, ведь слишком много акцента на том, как должна выглядеть женщина", — делится Сара.
В свое время актриса резко высказалась в ответ критикам относительно ее внешности.
"Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Перестать стареть? Исчезнуть?", — возмутилась Сара Джессика Паркер.
Напомним, звезда сериала "Секс и город", американская актриса Кристин Дэвис, играющая Шарлотту, призналась, что плакала из-за филеров.
Ранее стало известно, что сериал "Секс и город" отпраздновал 25-летие: как отреагировали на юбилей актрисы.