Зірка серіалу "Секс і місто" зізналась, що плакала через філери

Американська акторка Крістін Девіс. Фото: Google.

Зірка франшизи "Секс і місто", американська акторка Крістін Девіс, відверто розповіла про хейт, з яким вона зіткнулася через корекцію своєї зовнішності.

Про це повідомляє видання Metro.

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58-річна акторка зізналась, що вона нерідко вдавалася до косметичних процедур і іноді ефект був зовсім не таким, як очікувалося. Тоді Крістін доводилося розчиняти і виводити філери. Девіс згадала, як її цькувало суспільство за зовнішній вигляд.

"Я навіть плакала через це. То був жахливий стрес. На щастя, я маю хороших друзів, які, зрештою, щось сказали, підтримали мене", — розповіла Девіс.

Акторка зазначила, що критикують не лише її, а і її подруг по франшизі, акторок Синтію Ніксон та Сару Джесіку Паркер.“

"Це важко, коли тебе порівнюють із тобою в молодості. Потрібно мати мужність, щоб пам'ятати, що ти не повинна виглядати так само. Інтернет ніби хоче цього, але водночас і не хоче. У цьому стільки протиріч", — заявила Крістін.

Втім зараз, за словами кінозірки, вона не звертає увагу на хейт, який особливо посилився після виходу продовження популярного серіалу у вигляді шоу "І просто так". В ньому вона повернулась до ролі Шарлотти.

"Я не маю на це часу. Ти просто довіряєшся лікареві, а потім люди нападають на тебе, ніби ти сам встромив голку собі в обличчя", — підсумувала акторка.

Акторка Крістін Девіс. Фото: Instagram/iamkristindavis

Нагадаємо, раніше ми писали, що серіал "Секс і місто" відсвяткував 25-річчя: що написали акторки. Також ми розповідали, що вийшов повний трейлер нового сезону сиквелу серіалу "Секс і місто".