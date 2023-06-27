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Настільки незадоволена своєї зовнішністю? Катя Репяхова знову лягла під ніж

27 червня 2023 18:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова знову збільшила губи – чергова операція
Дружина Віктора Павліка Катя Репяхова на святкуванні річниці з чоловіком. Фото: instagram.com/p/Ct8asCQt3AR/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода дружина відомого українського співака та народного артиста України Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова зробила нову операцію. Жінка вирішила знову збільшити собі губи після того, як зробила ринопластику, та показала сам процес пластичної операції.

Відповідні кадри Катя Репяхова розмістила в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Останнім часом молода дружина Віктора Павліка дуже активно займається змінами своєї зовнішності. Нещодавно Катя Репяхова зробила ринопластику, змінивши свій ніс, а ще раніше вона наколола губи. Втім, губи їй здалися не такими, як вона хотіла, тому вона знову вирішила їх підколоти.

Українська блогерка зізналася в тому, що вона задоволена тим, який вигляд зараз має її профіль, але вона хоче виправити асиметрію за допомогою косметолога. Тому жінка Віктора Павліка знову наважилася на операцію зі збільшення губ.

Stories Каті Репяхової
Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram
Stories Каті Репяхової
Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

Молода дружина крупним планом показала весь процес збільшення своїх губ. Так, ніс Каті став набагато меншим після ринопластики, а її губи тепер мають інакший вигляд. Втім, раніше жінка казала про те, що вона планує змінити своє підборіддя за допомогою підтяжки.

Stories Каті Репяхової
Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

Катя Репяхова зазначила, що процес збільшення губ є зовсім безболісним, адже перед цим вводиться місцева анестезія.

Stories Каті Репяхової
Stories Каті Репяхової. Фото: скріншот з Instagram

Після операції дружина народного артиста показала, якими були її губи до операції та якими вони є зараз.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про його проблеми зі здоров'ям.

Раніше ми розповідали про те, що дружина Віктора Павліка показала, як її змінила пластична операція.

Також ми повідомляли про те, що Катя Репяхова звернулася до публіки після скандалу навколо її чоловіка Віктора Павліка.

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