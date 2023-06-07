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Серіал "Секс і місто" святкує 25-річчя: що пишуть акторки

7 червня 2023 08:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Серіал "Секс і місто" святкує 25-річчя: що пишуть акторки
Акторки франшизи "Секс і місто". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рівно 25 років тому на американському телебаченні відбулась прем’єра першого епізоду серіалу "Секс і місто". Шоу транслювалось до лютого 2004-го. Всього вийшло 94 епізоди, два фільми та сиквел. 

У своїх соцмережах деякі акторки популярного серіалу написали чуттєві пости з приводу ювілею. 

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Подробиці

Зворушливими публікаціями поділились тільки дві акторки з чотирьох. Синтія Ніксон та Крістін Девіс, які зіграли Міранду та Шарлотту опублікували архівні фото та відео. 

Так, наприклад, Синтія зазначила, що вона не може повірити, що прем’єра серіалу відбулась так давно. Шоу змінило її життя, і тепер вона не може уявити його без "Секс і місто" та команди. Ніксон опублікувала фото з першого сезону та сьогоденний. 

"До серіалу я ніколи не думала, що зі мною може статися щось таке велике та чудове. І тепер я не уявляю свого життя без нього! Я знаю, що серіал також займає особливе місце у багатьох ваших серцях, тому дякую за перегляд", — написала акторка.

Крістін Девіс опублікувала відео, на якому показані різні моменті життя чотирьох головних героїнь серіалу.

"Неможливо повірити, що минуло 25 років! Я вважаю себе найщасливішою людиною у світі. Бути частиною цієї історії, яка об’єднує багатьох із нас. Це було і продовжує бути радістю", — написала Крістін. 

Скриншот: Instagram/iamkristindavis

А ось виконавиця головної ролі серіалу, акторка Сара Джессіка Паркер та Кім Кетролл (Саманта) у соцмережах поки що не згадали ані слова про свою участь в легендарному серіалі. 

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про серіал "Секс і місто". Також ми розповідали, що вийшов трейлер нового сезону сиквелу серіалу "Секс і місто", шоу "І просто так".

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