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"Саркастический прид*рок": отец Джастина Бибера "получил на орехи" из-за ЛГБТ

8 июня 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Отец Джастина Бибера оскорбил ЛГБТ–сообщество – люди недовольны
Канадская суперзвезда Джастин Бибер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Отец известного канадского исполнителя, автора песен, музыканта и актера Джастина Бибера Джереми Бибер разозлил ЛГБТ–сообщество. 48-летнего отца звезды осудили за то, что он якобы оскорбил представителей ЛГБТ-сообщества, опубликовав скандальное сообщение.

Соответствующую публикацию Джереми Бибер разместил на своей странице в социальной сети Twitter.

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Отец канадской суперзвезды Джастина Бибера запостил радужный флаг ЛГБТ-сообщества и написал слова, которые не очень порадовали пользователей социальной сети. Так, Джереми Бибер акцентировал на том, чтобы люди поблагодарили "натурала этого месяца".

"Не забудьте поблагодарить натурала этого месяца за ваше существование", – написал отец канадского исполнителя, впрочем через некоторое время Джереми Бибер удалил этот твит.

Скриншот твита Джереми Бибера
Публикация отца Джастина Бибера Джереми Бибера. Фото: скриншот с Twitter

Перед этим Джереми Бибер разместил еще один твит, в котором он призвал пользователей сети прославлять семьи. По словам отца Джастина Бибера, семьи – это именно то, что прославляет поколение.

"Нам нужно славить семьи. Ты знаешь, почему мы все здесь! То, что прославляет это поколение, невероятно!" – также написал отец Джастина Бибера.

За это люди начали оставлять недовольные слова в комментариях, критикуя его за твит.

"Извините, да, прославим семьи. Три "семьи", которые вы создали, состоят из трех разных женщин, имеющих детей. ПРОСЛАВЛЯЕМ СЕМЬЮ!", "Итак, ЛГБТ–сообщество не следует прославлять? Потому что ты говоришь так, будто ты саркастический и прид*рок, "Худшее, что можно славить, – это ненависть", "Честно говоря, я считаю, что человек, который бросил своего сына и вернулся к своей жизни только после того, как стал миллионером, гораздо хуже", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Джереми Бибера
Комментарии со страницы Джереми Бибера. Фото: скриншот с Twitter

Напомним, мы писали о том, что жена канадского певца Джастина Бибер рассказала, почему она боится рожать детей.

Ранее мы рассказывали, что канадский артист Джастин Бибер осудил известный бренд H&M.

Также мы сообщали о том, что на концерте канадской звезды Джастина Бибера люди освистали его жену.

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