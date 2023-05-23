Саша Бо беременна в третий раз

Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Украинский блогер с двумя миллионнами фолловеров Саша Бо поделилась радостной новостью. Знаменитость в третий раз станет мамой.

О беременности Саша Бо сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Саша запостила короткое видео, на котором предстала в обтягивающем костюме, демонстрируя округлившийся животик.

Подписчики блогера начали ее поздравлять и высказывать свои версии, кого ждет Саша. Ранее инфлюенсер уже делилась фото в розовом костюме с надписью: "Потянуло на розовый". Тогда фоловеры заподозрили звезду в беременности.

В прошлом году Саша Бо вышла замуж за одногруппника Платона Тарнавского. Они вместе училась на кафедре хирургической стоматологии Ивано-Франковске.

Саша Бо уже была замужем. В 2021 году она объявила о разводе с Игорем Пустовитом. Саша Бо воспитывает двух сыновей от первого брака.

Напомним, шоумен Иракли Макацария впервые станет отцом. Его 21-летняя жена Лиза Чичуа беременна первенцем.

Ранее стало известно, что голливудский актер Роберт Де Ниро, которому в августе исполнится 80 лет, объявил, что он стал отцом в седьмой раз.