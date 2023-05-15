Экс-"холостяк" Иракли Макацария показал беременную жену

Шоумен Иракли Макацария с супругой Лизой Чичуа. Фото: instagram.com/lizachichuaa

Шоумен Иракли Макацария впервые станет отцом. Его 21-летняя жена Лиза Чичуа беременна первенцем.

Соответствующее фото пара опубликовала в Instagram.

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Подробности

На фото можно отлично разглядеть, что у супруги бизнесмена уже большой животик.

"Нас трое", — говорится в подписи под фото.

Напомним, что известная украинская модель Алла Костромичева в День матери объявила о второй беременности. Она также показала свое фото с большим животом.

Также мы сообщали, что на днях голливудский актер Роберт Де Ниро, которому в августе исполнится 80 лет, объявил, что он стал отцом в седьмой раз. Оскароносная звезда долго интригу не держал и назвал пол и имя ребенка.

Добавим, что 13 мая первенец американо-барбадосской певицы Рианны и рэппера A$AP Rocky будет праздновать первый день рождения. Все это время звездная парочка, ожидающая появления второго ребенка, скрывала имя сына. Впрочем, таблоидам удалось его рассекретить.