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СБУ проверила продюсеров Wellboy и группы "Коррупция" на сотрудничество с россиянами

19 мая 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
СБУ проверила продюсеров Wellboy и группы "Коррупция" на сотрудничество с россиянами
Певец Wellboy (Антон Вельбой). Фото: Instagram/a.wellboy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце певец Wellboy (Антон Вельбой) разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, который занимался его карьерой два года. 22-летний артист заявил, что будет работать сам. В то же время в сторону лейбла и его представителей прозвучало немало прямых обвинений и намеков от артиста Wellboy и третьих лиц по поводу связи с россиянами. Чтобы доказать обратное, лейбл обратился в СБУ.

В своих соцсетях Papa music опубликовал официальное письмо от Службы безопасности.

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"Как и обещали, мы публикуем официальный ответ от СБУ, подтверждающий клевету от третьих лиц в наш адрес. И надеемся, это поставит точку в этом вопросе", — написали в лейбле и добавили два документа.

Ответ СБУ продюсерам певца Wellboy. Фото: Instagram/papa.music.ukraine
Ответ СБУ продюсерам певца Wellboy. Фото: Instagram/papa.music.ukraine

Также продюсеры отметили, что Антон Вельбой не имеет права использовать в своих целях композиции и публично их исполнять. Права на все песни Wellboy принадлежат исключительно лейблу Papa music. Все вопросы с молодым исполнителем решаются исключительно в юридической плоскости.

Что должен продюсерам Wellboy

Накануне продюсер Евгений Триплов сообщил, что за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов. Когда артист разрывает контракт по своему желанию или не выполняет некоторые обязательства, то он должен выплатить немалую сумму денег. Так получилось и с Антоном Вельбоем.

По словам юриста лейбла Papa music, Александра Селиванова, молодой исполнитель должен выплатить 2 млн долларов к 2028 году.

Напомним, ранее мы писали, как Виктор Павлик получил спецпропуск, который у него изъяла полиция.

Также мы рассказывали, что актриса Ксения Мишина принесла извинения за видео, которое опубликовала во время ракетных обстрелов Киева 16 мая.

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