СБУ сообщила о подозрении путинистке Чичериной, угрожавшей украинцам концлагерями Сибири
Российская певица Юлия Чечерина активно поддерживает диктаторский режим Путина. Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной, призывавшей украинских военных сдаваться в плен россиян.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Юлии Чечериной грозит пожизненное лишение свободы
Ранее Чичерина опубликовала на собственном Youtube-канале видеообращение, где призвала украинских военных сдаваться в плен оккупантов. Певица угрожала украинским бойцам заключением в российские концлагеря в Сибири.
После теракта россиян в Еленовке Чечерина приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды оккупантов. Она также оправдывала оккупацию Украины.
Речево-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу РФ.
В марте 2022 года Чечерина незаконно прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.
Ранее путинист Газманов пригрозил странам Балтии оккупацией.
Напомним, путинистка Вика Цыганова дала скандальное интервью Дудю.
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