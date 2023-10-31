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СБУ сообщила о подозрении путинистке Чичериной, угрожавшей украинцам концлагерями Сибири

31 октября 2023 14:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
СБУ сообщила о подозрении путинистке Чичериной, угрожавшей украинцам концлагерями Сибири
Певица Чичерина. Фото: instagram.com/julia_chicherina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Российская певица Юлия Чечерина активно поддерживает диктаторский режим Путина. Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной, призывавшей украинских военных сдаваться в плен россиян.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Ранее Чичерина опубликовала на собственном Youtube-канале видеообращение, где призвала украинских военных сдаваться в плен оккупантов. Певица угрожала украинским бойцам заключением в российские концлагеря в Сибири.

После теракта россиян в Еленовке Чечерина приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды оккупантов. Она также оправдывала оккупацию Украины.

Речево-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу РФ.

В марте 2022 года Чечерина незаконно прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.

Ранее путинист Газманов пригрозил странам Балтии оккупацией.

Напомним, путинистка Вика Цыганова дала скандальное интервью Дудю.

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