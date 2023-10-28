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"Священна війна та сатаністи": путіністка Віка Циганова дала скандальне інтерв'ю Дудю

28 жовтня 2023 17:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Священна війна та сатанисти": російська співачка Віка Циганов дала скандальне інтерв'ю Дудю
Віка та Вадим Циганови. Фото: @vdud / YouTube
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Журналіст Юрій Дудь взяв інтерв'ю у співачки Вікторії Циганової та її чоловіка, продюсера та директора Вадима Циганова. За словами артистів, Володимира Путіна обдурили, коли він ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це йдеться в інтерв'ю Циганових інтернет-проєкту "вДудь".

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Зірки переконані, що Путіна підставили

Віка Циганова та її чоловік Вадим 2014 року підтримали анексію Криму Росією, а 2022-го — повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року Вадим Циганов заявляв, що готовий поїхати добровольцем на фронт.

 

Вадим Циганов каже, що був у Маріуполі як волонтер: "Я приїхав розібратися у ситуації. Юра, ви кажете неправду. Війна — це, певна річ, брудна справа. Але там все інакше. Повір мені".

Циганов взявся виправдовувати диктатора Путіна за те, що той почав повномасштабну війну проти України. Артист переконаний, що Путін нібито "нічого зараз не вирішує".

"Чи потрібно було розпочинати цю спецоперацію? Я відповім — швидше за все ні. В цій ситуації. Скоріш за все, помилка. Швидше за все, Володимира Володимировича підставили. Тому що я особисто розмовляв із розвідкою. І вони казали, що щойно увійдуть із поліцейськими щитами, всі перейдуть на бік Росії. Усі військові частини. Не перейшли тому, що дуже добре попрацювала команда Зеленського, прокачала мізки", — запевняє Циганов.

Циганов запевняє, що вони були в Одесі та Криму, де йому сказали, що "Одеса — це цілком російське місто. Взагалі не парьтесь. Сто відсотків. Ось зараз почнеться, і все так буде. І почалося. Але просто почали вбивати всіх росіян".

Циганов вважає, що "все треба було починати 2014 року, але вже треба довести справу до кінця". На думку артистів, Росія рухається у неправильному напрямку, але має шанс змінити ситуацію, коли всі покаються і стануть "на шлях з Богом".

Про Європу Вадим Циганов заявив:

"З того боку вже піднімається сатанинський прапор, створюється нова релігія. Європа вже не християнська", — говорить чоловік.

Раніше путініст Газманов пригрозив країнам Балтії окупацією.

Нагадаємо, пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ.

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