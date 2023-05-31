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СБУ проводит обыск у певицы, которая показывала работу ПВО

31 мая 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
СБУ проводит обыск у певицы, которая показывала работу ПВО
Блогерша и певица Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно блогерша и певица Инна Воронова посетила СБУ, где записала видео с извинениями за то, что опубликовала в соцсетях работу ПВО во время массированных обстрелов оккупантами Украины ночью 16 мая. Теперь работники СБУ пришли в жилище звезды.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Obozrevatel.

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Служба безопасности Украины посетила квартиру Вороновой, которая расположена в одном из ЖК на левом берегу столицы. Именно там вместо того, чтобы идти с детьми до укрытия, она снимала на телефон работу ПВО и публиковала в соцсети. Одиозной блогерше вручили подозрение. До этого было открыто уголовное производство.

Сама же Воронова в это время решила пообщаться с подписчиками. Выйдет ли она на связь после визита СБУ, пока неизвестно.

Скриншот: Instagram/voronova.official

Кто такая Воронова

Певица и блогерша является женой бизнесмена Юрия Чернецкого, которого арестовали за сбыт наркотиков в августе прошлого года. Воронова стала известна после того, как объявила сбор 4 млн гривен на залог мужу.

Сейчас блогерша разводится с Чернецким и планирует, по ее словам, строить жизнь без его участия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО. Также мы рассказывали, как певец Виктор Павлик получил спецпропуск, который у него изъяла полиция.

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