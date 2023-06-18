"Секс-райдер" Линдеманна: сколько девушек для интимных утех требовал лидер Rammstein

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фото: Google

В Германии начато уголовное расследование против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Звезду подозревают в сексуальном насилии в нескольких случаях. Тиллю может грозить до 10 лет тюрьмы. На фоне секс-скандала из группы уволили одну россиянку. А коллеги и знакомые Линдеманна стали давать откровенные интервью.

Об этом сообщает издание Meduza.

Читайте также:

Секс-скандал Тилля Линдеманна

Накануне стало известно, что менеджер Тилля заранее отбирала для секса с 60-летним фронтменом группы молодых девушек. Их приглашали через соцсети на закрытую вечеринку после выступления, предупреждая, что вход возможен только с согласия на половой контакт.

Существование особой системы секс-кастинга вокруг Линдеманна косвенно подтверждают другие члены группы Rammstein.

"Образовались определенные структуры, которые выходили за пределы представлений о нормальном у других членов группы. Поэтому нам важно, чтобы официальные аftershow-вечеринки группы не путали с частными вечеринками Тилля. Он отдалился от нас в последние годы и создал вокруг себя свой пузырь — со своими людьми, вечеринками и проектами", — сообщил барабанщик группы Кристоф Шнайдер.

Одна из девушек дала комментарий относительно предпочтений лидера немецкой рок-группы. По ее словам, она прекратила общение с Тиллем несколько лет назад.

"Чувак просто потерял связь с реальностью. История старая как мир: куча бабок, куча власти, и в какой-то момент начинается саморазрушение просто потому, что тебе становится по**й. По**й на всех. На свою семью, друзей и последнее — самого себя", — сказала она.

Собеседница издания дала вполне четкий ответ на вопрос о сексуальных аппетитах Линдеманна. Она заявила: в день концерта ему нужны "три-пять новых девушек".

Под вопросом продолжение европейского стадионного тура Rammstein, который должен продлиться до начала августа, включая три берлинских концерта 15, 16 и 18 июля. В настоящее время ни один концерт тура не отменен.

Тилль Линдеманн с поклонницей. Фото: Facebook/tilllindemannthepoetofrock

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены: момент попал на видео. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Уэнздей", канадский актер Перси Хайнс Уайт, впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.