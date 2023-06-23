Сексапильная Дженнифер Лопес сменила восемь образов в новой фотосессии Vogue: фото

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на обложке июльского выпуска Vogue мексиканской редакции. 53-летняя суперзвезда приняла участие в фотосессии глянца, фотографом которой выступил Норман Джин Рой.

Фото и интервью появились на сайте Vogue Mexico.

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В студии в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) звезда позировала в образах от брендов Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Gabriela Hearst и в украшениях Bvlgari и Messika.

Всего Дженнифер сменила восемь образов. В интервью изданию актриса вспомнила свою первую большую роль в фильме "Селена", которая принесла ей популярность в 1997 году. Впрочем, по словам Лопес, она оказалась заложницей своего персонажа и долгое время получала роли типичных латиноамериканок. Впоследствии Дженнифер начала более избирательно подходить к выбору работы, отказываясь от однотипных предложений.

Дженнифер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженнифер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженнифер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженнифер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Дженнифер Лопес. Фото: Vogue Mexico

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи актера Бена Аффлека. Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес похвасталась своим поместьем за 60 млн долларов.