Сексапильная Дженнифер Лопес сменила восемь образов в новой фотосессии Vogue: фото
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на обложке июльского выпуска Vogue мексиканской редакции. 53-летняя суперзвезда приняла участие в фотосессии глянца, фотографом которой выступил Норман Джин Рой.
Фото и интервью появились на сайте Vogue Mexico.
Сексапильная Джей Ло
В студии в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) звезда позировала в образах от брендов Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Gabriela Hearst и в украшениях Bvlgari и Messika.
Всего Дженнифер сменила восемь образов. В интервью изданию актриса вспомнила свою первую большую роль в фильме "Селена", которая принесла ей популярность в 1997 году. Впрочем, по словам Лопес, она оказалась заложницей своего персонажа и долгое время получала роли типичных латиноамериканок. Впоследствии Дженнифер начала более избирательно подходить к выбору работы, отказываясь от однотипных предложений.
Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи актера Бена Аффлека. Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес похвасталась своим поместьем за 60 млн долларов.