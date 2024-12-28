Селена Гомес и Бенни Бланко восхищалась нежными объятиями — фото

Селена Гомес умилила уютными объятиями со своим женихом
Американская певица Селена Гомес и ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, радуют поклонников своими общими фотографиями. Влюбленные вместе провели рождественский уикэнд.
Фото со своим избранником звезда поделилась в Instagram.
Селена Гомес показалась в объятиях жениха
В кадре певица сидела на коленях у своего избранника и нежно целовала его в губы.
"Надеемся, что все отлично провели праздник!" — подписала фотографию Гомес.
На Селене была уютная пижама со снежинками, бежевая шапка и красно-зеленые носки с мишками. Бланко тем временем надел свитер кремового цвета и белые брюки.
В комментариях поклонники наделали комплиментов влюбленной паре и пожелали им замечательных праздников.
"Вы невероятно милые".
"Очень уютное фото! Желаю вам счастливых праздников!"
"Моя любимая пара! Будьте счастливы".
"Какие вы чувственные".
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