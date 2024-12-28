Селена Гомес и Бенни Бланко восхищалась нежными объятиями — фото

Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez

Американская певица Селена Гомес и ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, радуют поклонников своими общими фотографиями. Влюбленные вместе провели рождественский уикэнд.

Фото со своим избранником звезда поделилась в Instagram.

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В кадре певица сидела на коленях у своего избранника и нежно целовала его в губы.

"Надеемся, что все отлично провели праздник!" — подписала фотографию Гомес.

Бенни Бланко и Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

На Селене была уютная пижама со снежинками, бежевая шапка и красно-зеленые носки с мишками. Бланко тем временем надел свитер кремового цвета и белые брюки.

В комментариях поклонники наделали комплиментов влюбленной паре и пожелали им замечательных праздников.

"Вы невероятно милые".

"Очень уютное фото! Желаю вам счастливых праздников!"

"Моя любимая пара! Будьте счастливы".

"Какие вы чувственные".

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