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Селена Гомес умилила уютными объятиями со своим женихом

28 декабря 2024 13:00
Мария Покровская - Редактор
Селена Гомес и Бенни Бланко восхищалась нежными объятиями — фото
Селена Гомес и Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez
Мария Покровская - Редактор

Американская певица Селена Гомес и ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, радуют поклонников своими общими фотографиями. Влюбленные вместе провели рождественский уикэнд.

Фото со своим избранником звезда поделилась в Instagram.

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В кадре певица сидела на коленях у своего избранника и нежно целовала его в губы.

"Надеемся, что все отлично провели праздник!" — подписала фотографию Гомес.

Бенни Бланко и Селена Гомес
Бенни Бланко и Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

На Селене была уютная пижама со снежинками, бежевая шапка и красно-зеленые носки с мишками. Бланко тем временем надел свитер кремового цвета и белые брюки.

В комментариях поклонники наделали комплиментов влюбленной паре и пожелали им замечательных праздников.

"Вы невероятно милые".

"Очень уютное фото! Желаю вам счастливых праздников!"

"Моя любимая пара! Будьте счастливы".

"Какие вы чувственные".

Напомним, блоггер Юлия Верба объяснила, почему не хочет играть свадьбу со своей женой.

Ранее инсайдеры рассказали, действительно ли Джастин Бибер и его жена планируют второго ребенка.

Селена Гомес Рождество зарубежные звезды звездная пара отношения

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