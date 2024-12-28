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Селена Гомес розчулила затишними обіймами зі своїм нареченим

28 грудня 2024 13:00
Марія Покровська - Редактор
Селена Гомес та Бенні Бланко замилувала ніжними обіймами — фото
Селена Гомес та Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez
Марія Покровська - Редактор

Американська співачка Селена Гомес та її наречений, музичний продюсер Бенні Бланко, тішать шанувальників своїми спільними світлинами. Закохані разом провели різдвяний вікенд.

Фото зі своїм обранцем зірка поділилася в Instagram.

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У кадрі співачка сиділа на колінах в свого обранця та ніжно цілувала його в губи.

"Сподіваємося, що всі чудово провели свято!", — підписала світлину Гомес.

Бенні Бланко та Селена Гомес
Бенні Бланко та Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

На Селені була затишна піжама зі сніжинками, бежева шапка та червоно-зелені шкарпетки з ведмедиками. Бланко, тим часом, одягнув светр кремового кольору та білі штани.

У коментарях прихильники наробили компліментів закоханій парі та побажали їм чудових свят.

"Ви неймовірно милі".

"Дуже затишне фото! Бажаю вам щасливих свят!".

"Моя улюблена пара! Будьте щасливі".

"Які ви чуттєві".

Нагадаємо, блогерка Юлія Верба пояснила, чому не хоче грати весілля зі своїм нареченим.

Раніше інсайдери розповіли, чи дійсно Джастін Бібер та його дружина планують другу дитину.

Селена Гомес Різдво закордонні зірки зіркова пара стосунки

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