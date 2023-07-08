Селена Гомес в компании звездной подружки "засветила" фигуру в купальнике

Актриса Селена Гомес и жена Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица и актриса Селена Гомес отправилась на отдых с подругой. Звезда развлекалась на яхте и показывала во всей красе фигуру в купальнике.

Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

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На снимках, которыми поделилась Гомес, она позирует вместе женой Бруклина Бекхэма, Николой Пельтц. Неизвестно, как давно дружат девушки, но Селена часто отдыхает в компании звездных супругов.

Позже Селена Гомес также поделилась фото с вечеринки, на которой развлекается с Тейлор Свифт и другими девушками.

Селена Гомес после того, как пережила операцию по трансплантации почки, резко начала набирать лишний вес.

"Я стараюсь оставаться стройной, но когда иду в кафе, беру четыре тако, три яичных ролла, луковые кольца и острый сэндвич с курицей. Но на самом деле я не переживаю из-за своего веса, потому что люди все равно об этом постоянно говорят неприятные вещи. То ты очень худая, то слишком полная, то какие-то вещи на тебе плохо сидят. Но я идеальна такая, как есть. Мораль истории? До свидания", — сказала в одном из прямых эфиров в социальной сети звезда.

Селена Гомес рассказала, что из-за волчанки она зависима от медикаментов до конца жизни.

Напомним, актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

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