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Селена Гомес у компанії зіркової подружки "засвітила" фігуру в купальнику

8 липня 2023 18:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Селена Гомес у компанії зіркової подружки "засвітила" фігуру в купальнику
Акторка Селена Гомес та дружина Брукліна Бекхема, Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/selenagomez/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка та акторка Селена Гомес вирушила на відпочинок з подругою. Зірка розважалась на яхті та демонструвала у всій красі фігуру в купальнику.

Фото акторка опублікувала у своєму Instagram.

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На знімках, якими поділилася Гомес, вона позує разом дружиною Брукліна Бекхема, Ніколю Пельтц. Невідомо, як давно товаришують дівчата, але Селена часто відпочиває у компанії зіркового подружжя.

Пізніше Селена Гомес також поділилася фото з вечірки, на якій розважаєтсья з Тейлор Свіфт та нішими дівчатами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Селена Гомес після того, як пережила операцію з трансплантації нирки, різко почала набирати зайву вагу.

"Я намагаюся залишатися стрункою, але коли йду в кафе, беру чотири тако, три яєчних роли, цибулеві кільця та гострий сендвіч із куркою. Але насправді я не переймаюся своєю вагою, тому що люди все одно про це постійно говорять неприємні речі. То ти дуже худа, то занадто гладка, то якісь речі на тобі погано сидять. Але я ідеальна така, як є. Мораль історії? Бувайте", — сказала в одному з прямих ефірів у соціальній мережі зірка.

Селена Гомес розповіла, що через вовчак вона залежна від медикаментів до кінця життя.

Нагадаємо, акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його спізасновницею.

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