Селин Дион показала трех сыновей от покойного мужа — редкие фото

Селин Дион. Фото: instagram.com/celinedion

Канадская певица Селин Дион впервые за долгое время поделилась семейным фото со своими тремя сыновьями. Звезда рассказала об особой дате в их семье.

Пост знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

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В фотоблоге певица опубликовала фотографию, на которой позировала рядом с сыновьями — 23-летним Рене-Шарлем и 14-летними близнецами Эдди и Нельсоном. Они счастливо улыбались на камеру в похожих светлых образах, сидя на скамейке на фоне новогоднего декора.

В комментариях поклонники Селин отметили, что юноши выглядят достаточно взрослыми.

Селин Дион со своими сыновьями. Фото: instagram.com/celinedion

Селин почтила семейным фото память своего покойного мужа Рене Анжелила, который ушел из жизни 14 января 2016 года после длительной борьбы с онкологией.

"Рене, мы не можем поверить, что тебя нет уже девять лет. Не проходит и дня, чтобы мы не ощущали твоего присутствия, Рене-Шарль, Эдди, Нельсон и я. Ты был моим величайшим чемпионом, моим партнером и тем, кто всегда видел во мне самое лучшее. Я уважаю тебя, и тебя всегда будет не хватать, любимый... Мы любим тебя", — трогательно обратилась к мужу Дион.

Рене Анжелил и Селин Дион. Фото: instagram.com/celinedion

Селин Дион познакомилась с будущим мужем, когда ей было всего 12 лет. Тогда 38-летний Рене Анжелил занимался продвижением юной звезды, а уже через восемь лет у них начались серьезные отношения. В 2001 году после процедуры ЭКО у пары родился первенец Рене-Шарль, а в октябре 2010-го Селин родила близнецов.

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