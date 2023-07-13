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Сэм Смит в оверсайзе и другие эпатажные образы гостей премьеры "Барби" в Лондоне: фото

13 июля 2023 10:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сэм Смит в оверсайзе и другие эпатажные образы гостей премьеры "Барби" в Лондоне: фото
Певец Сэм Смит. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе, 20 июля, в мировой прокат выйдет комедийный фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Кинозвезды продолжают изнурительный промотур. После премьеры в Калифорнии, команда фильма прилетела в Лондон (Великобритания).

Новини.LIVE покажет, кто посетил звездное светское мероприятие и в каких образах.

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Сэм Смит без эпатажа

31-летний певец, исполнивший саундтрек фильма, посетил красную, а если точнее, розовую дорожку в оверсайз одежде. Эпатировать публику в откровенных образах, как на своих концертах, Смит не стал. Для премьеры Сэм выбрал большой синий свитшот и широкие джинсы из коллекции бренда Vetements весна-лето 2024 года.

Певец Сэм Смит. Фото: Reuters

Марго Робби позировала перед камерами в пастельно-розовом платье от Вивьен Вествуд с цветком на бедре, прикрепленным к шлейфу. Уже уставший Райан Гослинг как всегда был в цветном костюме.

Марго Робби и Райан Гослинг. Фото: Reuters

Звездные гости премьеры долгожданного фильма также решили воспользоваться возможностью и показали себя во всей красе.

Певица Гейл. Фото: Reuters
Модель Джордан Данн. Фото: Reuters
Актер Шути Гатва. Фото: Reuters
Актриса Никола Кохлан. Фото: Reuters
Модель Леоми Андерсон. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что по случаю премьеры фильма "Барби" бразильский Burger King изменил меню. Также мы рассказывали, почему актриса Марго Робби пришла на лос-анджелесскую кинопремьеру "Барби" в черном платье.

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