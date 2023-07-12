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З нагоди прем'єри фільму "Барбі" бразильський Burger King змінив меню

12 липня 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
З нагоди прем'єри фільму "Барбі" бразильський Burger King змінив меню
Барбі-меню в Бразилії. Фото: Burger King Brazil
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня, 20 липня, у світовий прокат, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". До цієї стрічки прикута увага мільйонів шанувальників кінематографа і, зокрема, відомої ляльки. Промокампанія фільму вражає: зіркові кінопрем’єри, величезні банери по всьому світу, а також креативні інтеграції Warner Bros. з різними компаніями. Серед них й популярна мережа закладів швидкого харчування Burger King.

Про це повідомляє видання  Business Up Turn.

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Рожева їжа від Барбі

Один з закладів Burger King в бразильському мегаполісі Сан-Паулу перетворили на резиденцію Барбі та додали новинки у меню.  Культовий рожевий соус став рожевим. До комбо меню Burger King Barbie входять "Рожевий гамбургер", "Картопля Кена" та коктейль "Барбі". 

Рожевий гамбургер — це хліб бріош із скибочкою сиру зі смаком чеддер, яловичини, нарізаного кубиками бекону та рожевого соусу з копченим смаком. Подається в тематичному папері.

"Рожевий гамбургер" від Барбі. Фото: Burger King Brazil

Молочний коктейль від Burger King також рожевого кольору. На відміну від звичайних напоїв, до нього ще йде ароматний м’який пончик. Комбінація вже доступна для замовлення на касі. Ціна меню — від 36,90 бразильських реалів (280 грн). Натхненний персонажами молочний коктейль коштує 21,90 бразильських реалів (167 грн) і продаватиметься також в інших закладах.

Коктейль "Барбі". Фото: Burger King Brazil
@burgerkingbr

Conheça o Pink Burger com molho rosa sabor defumado, a primeira revelação do Combo BK Barbie™️, que chegou direto de Barbie Land™️. 🍔💖 E a gente não tá de brincadeira... Ainda tem mais coisa por vir, então fica de olho aqui, Barbie™️! 💅 Vc experimenta o Combo BK Barbie™️ a partir de 12 de julho, em todos os BKs e BK Drives espalhados pelo Brasil, ou BK Delivery. Não perca tempo porque é edição limitada. #barbie #barbiemovies

♬ som original - Burger King Brasil

Нагадаємо, раніше ми писали, що чому акторка Марго Роббі прийшла на лос-анджелеську кінопрем'єру "Барбі" в чорній сукні. Також ми розповідали, що виконавець ролі Кена, актор Раян Ґослінг завітав на прем’єру "Барбі" без дружини, але не забув про неї.

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