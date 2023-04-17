Сердючка, Кароль, Джамала: кто еще выступит в финале "Евровидения-2023"

Певицы Джамала и Тина Кароль выступят в финале конкурса "Евровидение-2023". Фото: коллаж Новини.LIVE

Уже 13 мая в английском Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023". В этом году благодаря победе группы Kalush Orchestra в Италии в 2022-м организацией занимается и Великобритания, и Украина.

Один из соорганизаторов конкурса "Суспільне" сообщил, кто из украинских и мировых знаменитостей выступит в финале конкурса.

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Звездные украинцы на конкурсе

В финале на сцену 67-го песенного конкурса выйдут Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка. Все они в разные годы представляли Украину. Звезды "Евровидения" выступят перед 160-миллионной аудиторией конкурса со всего мира.

"В 2016-м я поделилась с миром своей личной историей, и благодаря "Евровидению" миллионы слушателей узнали больше о моем Qirim, о нас. Тогда и сейчас конкурс открывает необъятные возможности для сонграйтеров и авторов. Это территория свободы, где каждый может донести свой месседж в той или иной музыкальной форме", — поделилась победительница "Евровидения-2016" Джамала.

Представительница Украины на "Евровидении-2006" Тина Кароль выступит во время парада флагов 26-ти стран-финалистов.

"В этом году "Евровидение" более чем песенный конкурс, это репрезентация одной несокрушимой страны в глазах 160 миллионов телезрителей, это репрезентация Украины, как страны свободных, сильных, смелых и талантливых людей. Я безусловно счастлива снова выйти на сцену "Евровидения" совсем другом контексте: в этом году мы не просто поем песню, сейчас в руках артистов самое меткое оружие — это слова и музыка, которые служат на защите нашего культурного наследия и поднимают дух наших легендарных воинов на фронте. Пусть звучит пение во славу Украине!", — прокомментировала новость Тина Кароль.

Гранд-финал песенного конкурса этого года откроют победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra с мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения".

"Мы ждали нашего выступления в Ливерпуле с тех пор, как в прошлом году его объявили городом проведение конкурса. Это город с всемирно известным музыкальным наследием, и мы счастливы, что наконец-то можем объявить, какой честью для нас будет выступить там. Хотя мы расстроены, что не смогли привезти "Евровидение" в нашу страну, мы благодарны Великобритании за то, что она принимает этот конкурс от нашего имени. Мы выступим ради каждого украинца, чтобы напомнить, что лучшие времена и победа нашей страны еще впереди, а также показать миру, за что борется Украина", — рассказали победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra.

Выступление зарубежных звезд на конкурсе

После завершения выступлений всех 26-ти финалистов песенного конкурса на сцену шоу в Ливерпуле выйдет Сэм Райдер, участник "Евровидения-2022" от Великобритании, занявший второе место на конкурсе в Турине.

Завершающим интервал-актом "Евровидения-2023" станет перформанс под названием The Liverpool Songbook (Ливерпульский сборник песен). Организаторы соберут на одной сцене шесть звезд "Евровидения" прошлых лет, чтобы отпраздновать вклад города в проведение нынешнего песенного конкурса в мировую поп-музыку.

Победители 2018 и 2019 годов израильтянка Netta и нидерландец Дункан Лоренс, а также представитель Италии на "Евровидении" в 2019 и 2022 годах Mahmood, представительница Швеции 2022 года Cornelia Jakobs, представитель Исландии 2021 Daði Freyr и представительница от Великобритании на "Евровидении-1993", ливерпульская певица Sonia, вернутся на сцену международного песенного конкурса, чтобы по-своему переосмыслить классические ливерпульские хиты.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд выступит в полуфиналах "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что в Ливерпуле стартовала благотворительная инициатива, которая завершится в день финала "Евровидения-2023".