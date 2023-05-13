Сердючка, Кароль, Go_A и Джамала мощно открыли финал "Евровидения-2023"

Певица Тина Кароль на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Парад флагов стран участниц "Евровидения" — традиционная составляющая открытия шоу. Организаторы конкурса в Ливерпуле пригласили участвовавших в шоу суперзвезд от Украины выступить во время этого интервала трансляции. Верка Сердючка с Бендом, Тина Кароль, Джамала и группа Go_A зажгли почти на 200 млн аудиторию конкурса.

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Первыми на сцене появилась группа Go_A, которая представляла Украину на конкурсе в 2021 году и попала в ТОП-5. Музыканты исполнили свой хит SHUM. Фронтвумен Екатерина Павленко и музыканты появились на сцене в белых образах.

После нее в музыкальное украинское попурри подключилась победительница "Евровидения-2016". Композицию "1944" хорошо знают еврофаны, они встретили артистку бурными овациями.

От появления зажигательной Тины Кароль сцена "Евровидения-2023" "покраснела". Артистка, лежа на полу, исполнила Show Me Your Love, с которой покоряла конкурс далеко в 2005 году. За это время композиция приобрела новые смыслы, поэтому Тина сделала новую версию и зажгла с танцорами.

Ну и какой праздник без Верки Сердючки. Именно она с мамой и бэндом закрывали яркий перформанс. В 2007 году россияне услышали, что в конкурсной версии вместо фразы на выдуманном языке Lasha Tumbai она спела англоязычное Russia Goodbye. И это произошло — артистка спела на всю Европу эти слова. А еврофаны подпевали и подтанцовывали.

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль показала, что происходит за кулисами "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что появились фото с Веркой Сердючкой из генпрогона "Евровидение-2023" : чем удивит артистка.