Все що треба знати про фаворитку "Євробачення-2023" шведку Loreen

Шведська співачка Loreen. Фото: Instagram/loreenofficial

Фавориткою пісенного конкурсу "Євробачення-2023" і букмекери, і більшість музичних критиків та шанувальників шоу називають представницю Швеції, співачку Loreen. Вона знову готова позувати з головною нагородою конкурсу (окрім аудиторії, авжеж) — кришталевим глобусом.

Новини.LIVE розкаже цікаві факти про Loreen.

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Походження та шлях до слави

Справжнє ім’я співачки — Лорін Зінеб Нока Тальяуї. Цієї восени вона святкуватиме свої 40-річяя (народилась 16 жовтня 1983-го у Швеції). Має мароккансько-берберське походження.

Бербери — корінна етнічна група Північної Африки. Вони проживають на території, що простягається від Атлантичного океану до оази Сива, що в Єгипті, від Середземного моря до річки Нігер.

Народ бербери. Фото: Pinterest

Лорін почала музичну діяльність 2004 року з участі на шведському музичному конкурсі Idol, на якому посіла четверте місце. 2005-го співачка випустила дебютний сингл The Snake, спільно з гуртом Rob'n'Raz. Надалі стала однією з ведучих місцевого популярного телеканалу.

2012-го змогла перемогти відомий на всю Європу шведський нацвідбір на Євробачення, Melodifestivalen. Пісня Euphoria стала її візитівкою.

Особисте життя

З 2004 по 2006 рік Лорін була у стосунках із переможцем талант-шоу Idol-2004 Даніелем Ліндстремом. На початку 2017-го заявила про свою бісексуальність.

Співачка не заміжня і не має дітей.

Може стати першопроходцем

Лорін цілком може повторити успіх Джонні Логана — ірландського співака та композитора, єдиного дворазового переможця конкурсу пісні "Євробачення" як сольного виконавця. Жодній жінці подібного поки що не вдавалося. І травень 2023 року може стати для Лорін цілком історичним.

На сторінку шведки в Instagram підписані понад 300 тисяч фоловерів. Серед них й зіркові українці Вєрка Сердючка, Джамала, Тетяна Решетняк, акторка Наталка Денисенко та інші.

Сторінка Лорін в Instagram. Скиншот: Instagram/loreenofficial

Змагатися за перемогу до Великої Британії Лорін поїхала з композицією Tattoo. Перформанс шведки став одним з найяскравішим у першому півфіналі конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що з'явились фото з Вєркою Сердючкою з генпрогону "Євробачення-2023": чим здивує артистка.