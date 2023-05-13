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Все що треба знати про фаворитку "Євробачення-2023" шведку Loreen

13 травня 2023 16:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Все що треба знати про фаворитку "Євробачення-2023" шведку Loreen
Шведська співачка Loreen. Фото: Instagram/loreenofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Фавориткою пісенного конкурсу "Євробачення-2023" і букмекери, і більшість музичних критиків та шанувальників шоу називають представницю Швеції, співачку Loreen. Вона знову готова позувати з головною нагородою конкурсу (окрім аудиторії, авжеж) — кришталевим глобусом.   

Новини.LIVE розкаже цікаві факти про Loreen.  

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Походження та шлях до слави

Справжнє ім’я співачки — Лорін Зінеб Нока Тальяуї. Цієї восени вона святкуватиме свої 40-річяя (народилась 16 жовтня 1983-го у Швеції). Має мароккансько-берберське походження.

Бербери — корінна етнічна група Північної Африки. Вони проживають на території, що простягається від Атлантичного океану до оази Сива, що в Єгипті, від Середземного моря до річки Нігер. 

Народ бербери. Фото: Pinterest

Лорін почала музичну діяльність 2004 року з участі на шведському музичному конкурсі Idol, на якому посіла четверте місце. 2005-го співачка випустила дебютний сингл The Snake, спільно з гуртом Rob'n'Raz. Надалі стала однією з ведучих місцевого популярного  телеканалу.

2012-го змогла перемогти відомий на всю Європу шведський нацвідбір  на Євробачення, Melodifestivalen. Пісня  Euphoria стала її візитівкою.

Особисте життя

З 2004 по 2006 рік Лорін була у стосунках із переможцем талант-шоу Idol-2004 Даніелем Ліндстремом. На початку 2017-го заявила про свою бісексуальність.

Співачка не заміжня і не має дітей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Може стати першопроходцем

Лорін цілком може повторити успіх Джонні Логана — ірландського співака та композитора, єдиного дворазового переможця конкурсу пісні "Євробачення" як сольного виконавця. Жодній жінці подібного поки що не вдавалося. І травень 2023 року може стати для Лорін цілком історичним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На сторінку шведки в Instagram підписані понад 300 тисяч фоловерів. Серед них й зіркові українці Вєрка Сердючка, Джамала, Тетяна Решетняк, акторка Наталка Денисенко та інші. 

Сторінка Лорін в Instagram. Скиншот: Instagram/loreenofficial

Змагатися за перемогу до Великої Британії Лорін поїхала з композицією Tattoo. Перформанс шведки став одним з найяскравішим у першому півфіналі конкурсу. 

Нагадаємо, раніше ми писали,  що співачка Тіна Кароль показала, що відбувається за лаштунками "Євробачення-2023".  Також ми розповідали, що з'явились фото з Вєркою Сердючкою з генпрогону "Євробачення-2023": чим здивує артистка.

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