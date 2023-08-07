Сердючка матом поставила на место российских пропагандистов

Певица Верка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka/

В стране-агрессоре ходят слухи, будто украинская Верка Сердючка не будет давать благотворительные концерты в США. Певица жестко дала отпор российским пропагандистам.

Свой ответ звезда выложила в Instagram.

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Смелое опровержение фейка

В планах Верки Сердючки в сентябре поехать в гастрольный тур с благотворительными концертами по городам США. Но российские СМИ убеждают в противоположном и говорят об отмене концертов. Звезда прокомментировала эти заявления оригинальным образом: Сердючка спела слова из своей песни "Гоп-Гоп-Гоп" и укрыла матом недоброжелателей.

"Уважаемые поклонники нашего таланта. Российские пропагандисты говорят, что мы не приедем в Америку в тур. Х*й вам, бл*дь, приедем. Танцевать будем. Ой, не буду горювати, буду танцювати", — сказала Сердючка.

Также звезда станцевала, подняв вверх юбку.

Напомним, Андрей Данилко с мамой Сердючки восхитил фотосессией в подсолнухах.

Ранее Верка Сердючка развеселила Пугачеву своим культовым хитом.