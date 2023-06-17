Скандал с Остапчуком: Сердючка и Quest Pistols прокомментировали свое иступление для россиян

Верка Сердючка с мамой. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Вчера стало известно о скандальной вечеринке в Греции, на которой украинские артисты развлекали россиян. Историю прокомментировали Верка Сердючка и группа Quest Pistols, также выступившие на этом мероприятии.

Об этом пишет УНИАН.

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Не знали о россиянах

После того как стало известно, что Владимир Остапчук был ведущим скандальной вечеринки, его жена заявила, что все украинские артисты не знали о том, что на вечеринке будут россияне. Менеджмент Сердючки прокомментировал инцидент.

"Это день рождения одесситки Юлии (муж Андрей, тоже одессит, активно помогает финансово Украине и ВСУ (разговаривает на украинском). Давно не живут в Украине. Возможно, у вас информация о ее прошлом браке, мы не в курсе.) Значительная часть гонорара за это выступление передается на нужды ВСУ. Нас заверили, что ни среди гостей, ни среди артистов не будет никого, кто поддерживает Путина и войну против Украины. Ведущий украинец, были и другие украинские артисты. На мероприятии присутствовал Илья Лагутенко, много лет живущий в Лос-Анджелесе, который публично осудил войну и ни разу не нарушал законы Украины поездками в Крым после 2014 года", — отметил менеджер Данилко Андрей Уренев.

Обязательное условие — без гостей из РФ

Представители группы Quest Pistols также заверили, что не пели бы на мероприятии, где будут россияне, если бы знали об этом заранее.

"К нам обратились промоутеры из иностранной компании с запросом относительно выступления группы на частной вечеринке в честь Дня рождения одесситки Юлии. На этапе переговоров мы проверили лайн-ап, где были только украинские артисты с четкой гражданской позицией. Также нам сообщили, что на вечеринке ни в коем случае не будут присутствовать гости из РФ, являющиеся для нашей группы обязательным условием", — заявил менеджер Quest Pistols Юрий Федоров.

Также он заверил, что музыканты общались с гостями и выступали на украинском языке. Часть прибыли группа обещает перечислить в помощь пострадавшим от российской агрессии людям.

Скандал вокруг шоумена Владимира Остапчука развернулся, когда он прилетел с 22-летней женой на остров Миконос (Греция) в роли ведущего дня рождения. На вечеринке в Греции Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террористки.

Ранее жена шоумена Владимира Остапчука сообщила поклонникам, что впервые в жизни потеряла сознание.