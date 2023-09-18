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Сердючка произвела фурор во время своего патриотического концерта в Лос-Анджелесе

18 сентября 2023 15:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сердючка здійняла фурор під час свого патріотичного концерту в Лос-Анджелесі
Певица Верка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Верка Сердючка дала грандиозный патриотический концерт в Лос-Анджелесе. Артистка находится в благотворительном туре Ukraine Will Win США и Канадой.

Об этом пишет obozrevatel.com.

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Яркое выступление

Живая очередь на шоу Верки Сердючки растянулась на несколько километров — зрители были готовы часами стоять и ждать, когда смогут попасть в зал. Проходил концерт в Wiltern Theatre.

 

 

"Дождемся всех" , — подписала Сердючка видео, на котором видна километровая очередь из ее фанатов, стоящих у входа в театр.

Концерт проходил в патриотическом стиле. Сердючка, как и ее "мама" Инна Билоконь, а также шоу-балет выступали в вышиванках. В зрительном зале собралось немало поклонников в украинских венках, сине-желтых футболках и с флагами Украины в руках.

Сердючка кричала со сцены "Путин, чтобы ты сдох!", а также шутила на тему исчезновения России.

Звездой вечера стала "мама" певицы. Инна Билоконь в своем образе устроила интерактив с публикой. В одних панталонах она прыгнула к зрителям на руки, а те начали ее подбрасывать как рок-легенду.

Напомним, что украинская звезда Верка Сердючка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Ранее артист Андрей Данилко вспомнил, как его пытались "отделать" в России.

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