Андрій Данилко згадав, як йому телефонували з Росії – відверте інтерв'ю

Український артист Андрій Данилко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак, актор, композитор та гуморист Андрій Данилко дав відверте інтерв’ю. Під час інтерв’ю відомий український артист розповів про те, як його намагалися "перетягнути" на бік росіян, та згадав про те, як він відчув, що його "обробляють".

Відверте інтерв’ю з Андрієм Данилком розмістили на каналі "И Грянул Грэм" в YouTube.

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За словами українського артиста, його запрошували до Росії, а також намагалися вмовити відвідувати російські шоу та давати в Росії свої концерти. Андрій Данилко зазначив, що він отримував велику кількість подібних пропозицій до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, український виконавець згадав, як росіяни масово телефонували йому та активно пропонували повернути його в шоу-бізнес. За його словами, вони постійно цікавилися в нього, скільки коштуватиме повернути його на сцену.

Український артист Андрій Данилко під час інтерв'ю каналу "И Грянул Грэм". Фото: скриншот з YouTube

Втім, Андрій завжди не погоджувався на подібні пропозиції, а росіяни пропонували йому декілька мільйонів. Але коли вони розуміли, що ніяк не можуть перетягнути Андрія на свій бік, їхній голос одразу ж починав змінюватися.

За словами артиста, росіяни намагалися його спровокувати та обманом змусити сказати про ціну своєї принциповості. Він вважає, що росіяни хотіли отримати на нього деякий компромат, щоб потім знищити його кар’єру в Україні, але він одразу все зрозумів.

"Я відчув. Був перший дзвінок... Я в Ізраїлі. Телефонує московський номер. Це був 2021 рік. Це був "Перший канал", якась дівчинка каже: "Андрію, куди ви зникли?". Та мене ж забороняють там на кожному розі! Якось дивно вони всі скучили за мною... Я відчув підступ, що мене якось обробляють", — розповів Андрій Данилко.

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