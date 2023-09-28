Сергей Бабкин признался, что всегда берет с собой на гастроли

Певец Сергей Бабкин. Фото: Instagram/babkin_official

Участник группы 5'nizza, а также сольный исполнитель Сергей Бабкин в последнее время часто находится в концертных турах. Впрочем, есть кое-что, что всегда сопровождает его в поездках. И речь сейчас не о паспорте.

Об этом артист рассказал в своем Instagram.

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По словам музыканта, одна из самых любимых его аудиокниг — это "Разговоры с Богом" американского писателя Нила Дональда Уолша. Последние полтора года он часто находится в переездах, и эта серия книг постоянно с ним и женой, Снежаной.

Бабкин уверяет — книга как успокаивающая, как камертон настройка настроения, как мотиватор к действиям, как осознание миссии души, как расширение мировоззрения и луч, освещающий жизненный путь. А еще ответ на все вопросы, которые Сергей задает себе каждый день.

"Переслушивая эту книгу по кругу, каждый раз мы слышим что-то новое. Она работает как мантра, на клеточном уровне меняет твои старые программы. Первое, что меня поразило — это история автора. Он был успешным, работал в СМИ, а потом случился сильнейший кризис в его жизни. Он потерял почти все, что имел. И именно в этот момент с ним произошла эта книга. Почему именно случилась, вы поймете, когда начнете слушать. Первый экземпляр вышел в 1995-м и стал настоящим феноменом и бестселлером", — рассказал Сергей.

Книга писателя Нила Дональда Волша. Фото: Google

Узнав про это произведение, он с женой стали искать аудиокнигу в украинском переводе. Но оказалось, что озвучки на государственном языке просто не существует.

"Сегодня у меня появилась новая мечта — озвучить аудиокнигу "Разговоры с Богом" на украинском. Буду искать правообладателей, возможно, какое-то издательство уже работает над этим", — признался Бабкин.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Оли Поляковой рассказал, есть ли творческое будущее у Сергея Бабкина после релиза его новой песни "Зрада". Также композицию прокомментировал шоумен Игорь Кондратюк.