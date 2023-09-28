Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сергей Бабкин признался, что всегда берет с собой на гастроли arrow

Сергей Бабкин признался, что всегда берет с собой на гастроли

28 сентября 2023 11:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сергей Бабкин признался, что всегда берет с собой на гастроли
Певец Сергей Бабкин. Фото: Instagram/babkin_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Участник группы 5'nizza, а также сольный исполнитель Сергей Бабкин в последнее время часто находится в концертных турах. Впрочем, есть кое-что, что всегда сопровождает его в поездках. И речь сейчас не о паспорте.

Об этом артист рассказал в своем Instagram.

Читайте также:

Что берет с собой Сергей Бабкин в поездки

По словам музыканта, одна из самых любимых его аудиокниг — это "Разговоры с Богом" американского писателя Нила Дональда Уолша. Последние полтора года он часто находится в переездах, и эта серия книг постоянно с ним и женой, Снежаной.

Бабкин уверяет — книга как успокаивающая, как камертон настройка настроения, как мотиватор к действиям, как осознание миссии души, как расширение мировоззрения и луч, освещающий жизненный путь. А еще ответ на все вопросы, которые Сергей задает себе каждый день.

"Переслушивая эту книгу по кругу, каждый раз мы слышим что-то новое. Она работает как мантра, на клеточном уровне меняет твои старые программы. Первое, что меня поразило — это история автора. Он был успешным, работал в СМИ, а потом случился сильнейший кризис в его жизни. Он потерял почти все, что имел. И именно в этот момент с ним произошла эта книга. Почему именно случилась, вы поймете, когда начнете слушать. Первый экземпляр вышел в 1995-м и стал настоящим феноменом и бестселлером", — рассказал Сергей.

Книга писателя Нила Дональда Волша. Фото: Google

Узнав про это произведение, он с женой стали искать аудиокнигу в украинском переводе. Но оказалось, что озвучки на государственном языке просто не существует.

"Сегодня у меня появилась новая мечта — озвучить аудиокнигу "Разговоры с Богом" на украинском. Буду искать правообладателей, возможно, какое-то издательство уже работает над этим", — признался Бабкин.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Оли Поляковой рассказал, есть ли творческое будущее у Сергея Бабкина после релиза его новой песни "Зрада". Также композицию прокомментировал шоумен Игорь Кондратюк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз