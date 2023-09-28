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Сергій Бабкін зізнався, що завжди бере з собою на гастролі

28 вересня 2023 11:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сергій Бабкін зізнався, що завжди бере з собою на гастролі
Співак Сергій Бабкін. Фото: Instagram/babkin_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Учасник гурту 5'nizza, а також сольний виконавець Сергій Бабкін останнім часом часто знаходиться в концертних турах. Втім, є дещо, що завжди супроводжує його у поїздках. І йдеться зараз не про паспорт.

Про це артист розповів у своєму Instagram.

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Що бере з собою Сергій Бабкін в поїздки

За словами музиканта, одна з найулюбленіших його аудіокниг — це "Розмови з Богом" американського письменника Ніла Дональда Волша. Останні півтора року він часто знаходиться у переїздах і ця серія книг постійно з ним та дружиною Сніжаною. 

Бабкін запевняє — книга є як заспокійливе, як камертон налаштування настрою, як мотиватор до дій, як усвідомлення місії душі, як розширення світогляду і промінь, що освітлює життєвий шлях. А ще відповідь на всі питання, що Сергій ставить собі кожен день. 

"Переслуховуючи цю книгу по колу, кожного разу ми чуємо щось нове. Вона працює як мантра, на клітинному рівні змінює твої старі програми. Перше, що мене вразило — це історія автора. Він був успішним, працював в ЗМІ, а потім трапилася найсильніша криза в його житті. Він втратив майже все, що мав. І саме в цей момент з ним сталася ця книга. Чому саме сталася, ви зрозумієте, коли почнете слухати. Перший екземпляр вийшов в 1995-му і став справжнім феноменом та бестселером", — розповів Сергій.

Книга письменника Ніла Дональда Волша. Фото: Google

Дізнавшись про цей твір, він з дружиною стали шукати аудіокнигу в українському перекладі. Але виявилося, що озвучки державною просто не існує.

"Сьогодні в мене з’явилася нова мрія — озвучити аудіокнигу "Розмови з Богом" українською. Буду шукати правовласників, можливо, якесь видавництво вже працює над цим", — зізнався Бабкін. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Олі Полякової розповів, чи є творче майбутнє у Сергія Бабкіна після релізу його нової пісні "Зрада". Також композицію прокоментував шоумен Ігор Кондратюк.

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