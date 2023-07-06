Сергей Притула признался, общается ли он с Ольгой Фреймут – откровенное интервью

Украинский ведущий Сергей Притула в гостях шоу Ольги Фреймут. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий, волонтер и бывший ведущий развлекательного шоу "Хто зверху?" Сергей Притула рассказал о том, какие у него отношения с ведущей и коллегой Ольгой Фреймут. Украинский ведущий признался, что сейчас он с ней не общается.

Об этом Сергей Притула заявил в интервью каналу "Украинская правда" в YouTube.

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Наверное, каждый человек знает, что когда-то Сергей Притула вел развлекательное шоу "Хто зверху?" вместе с Ольгой Фреймут. Впрочем, сотрудничество телеведущих продолжалось только первые два сезона, после чего ведущей стала Екатерина Варнава, а затем — Леся Никитюк.

Но, несмотря на такую смену телеведущих, Сергею приписывали роман с Ольгой Фреймут. Поклонникам даже не мешает то, что у украинского телеведущего есть жена и трое детей. Они все равно продолжали думать, что между ним и Фреймут есть любовь.

Украинский телеведущий Сергей Притула во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Недавно Сергей Притула рассказал, поддерживает ли он связь со своей бывшей соведущей Ольгой Фреймут, которая сейчас почти не появляется в социальных сетях. По словам ведущего, сейчас он не общается с бывшей коллегой и не имеет никаких контактов с ней.

"Нет никаких контактов, нет никакого общения", — заявил Сергей Притула во время своего интервью.

Также украинский телеведущий рассказал о том, поддерживает ли он общение со своим коллегой Александром Педаном. По его словам, они иногда с ним встречаются, но это происходит редко, ведь они оба занимаются волонтерством и помогают украинской армии.

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Сергей Притула вспомнил, каким был президент Украины Владимир Зеленский 20 лет назад.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Сергей Притула признался, есть ли у него зависимость от хейта со стороны окружающих.

Также мы сообщали, что телеведущий и волонтер Сергей Притула получил диплом магистра в учебном заведении Львова.