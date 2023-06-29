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Сергей Жадан официально развелся с женой на фоне слухов о романе с Соловий

29 июня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сергей Жадан официально развелся с женой на фоне слухов о романе с Соловий
Писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: Эльдар Сарахман
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Поэт, музыкант и номинант на Нобелевскую премию по литературе Сергей Жадан официально развелся со своей женой Ириной Куницыной. Вместе они были 15 лет.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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Звездный развод

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск Жадана о разводе. В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт. На прошедшее 26 июня заседание суда ни Сергей, ни Ирина не явились. Судья Назарий Нор иск о разводе удовлетворил.

Уже бывшие звездные супруги воспитывают 10-летнюю дочь Марию. Ирина работала в харьковском издательстве "Фолио", где познакомилась с Сергеем Жаданом. Она руководит Благотворительным фондом Сергея Жадана.

Сергей Жадан с бывшей женой и дочерью. Фото: Google

Роман с Соловий

В конце прошлого года певица Христина Соловий представила композицию "Юність", а также клип на нее, в котором снялся Сергей Жадан. В видео 30-летняя исполнительница и 48-летний писатель превратились во влюбленную парочку, которая рассекает на мотоцикле и страстно целуется.

Фрагмент из клипа "Юність" певицы Христины Соловий. Скриншоты: YouTube/KhrystynaSoloviy

Позже парочку видели вместе на прогулке. Они держались за руки. Также Соловий и Жадан дают совместные концерты. Слухи о своем романе знаменитости не комментируют.

Сергей Жадан и Христина Соловий. Фото: Instastories/artyleriya_

Напомним, ранее мы писали, что ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем разводится с женой Мариной. Вместе они были 17 лет.

Также мы рассказывали, что певица Аврил Лавин поставила точку в романе с известным рэпером.

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