Сергей Жадан официально развелся с женой на фоне слухов о романе с Соловий
Поэт, музыкант и номинант на Нобелевскую премию по литературе Сергей Жадан официально развелся со своей женой Ириной Куницыной. Вместе они были 15 лет.
Об этом сообщает издание Zaxid.net.
Звездный развод
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск Жадана о разводе. В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт. На прошедшее 26 июня заседание суда ни Сергей, ни Ирина не явились. Судья Назарий Нор иск о разводе удовлетворил.
Уже бывшие звездные супруги воспитывают 10-летнюю дочь Марию. Ирина работала в харьковском издательстве "Фолио", где познакомилась с Сергеем Жаданом. Она руководит Благотворительным фондом Сергея Жадана.
Роман с Соловий
В конце прошлого года певица Христина Соловий представила композицию "Юність", а также клип на нее, в котором снялся Сергей Жадан. В видео 30-летняя исполнительница и 48-летний писатель превратились во влюбленную парочку, которая рассекает на мотоцикле и страстно целуется.
Позже парочку видели вместе на прогулке. Они держались за руки. Также Соловий и Жадан дают совместные концерты. Слухи о своем романе знаменитости не комментируют.
Напомним, ранее мы писали, что ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем разводится с женой Мариной. Вместе они были 17 лет.
Также мы рассказывали, что певица Аврил Лавин поставила точку в романе с известным рэпером.