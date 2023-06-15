Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Жадан та Соловій, яким приписують роман, опублікували відео: реакція соцмереж arrow

Жадан та Соловій, яким приписують роман, опублікували відео: реакція соцмереж

15 червня 2023 08:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Жадан та Соловій, яким приписують роман, опублікували відео: реакція соцмереж
Сергій Жадан та Христина Соловій. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно стало відомо про розлучення письменника та музиканта Сергія Жадана зі своєю дружиною, з якою він був разом 15 років. В мережі активно ширяться чутки про роман артиста зі співачкою Христиною Соловій. Потенційна зіркова парочка записала спільне відео. 

Воно з’явилось у соцмережах Сергія та Христини. 

Читайте також:

Подробиці 

Артисти анонсували спільний концерт в рідному місті Соловій, Дрогобичі (Львівська область). На відео зірки стоять близько одне до одного, виглядають щасливими, але жодних обіймів та поцілунків підписники не побачили. Як і не почули підтвердження або ж спростування інформації про роман.

Сергій Жадан та Христина Соловій. Скриншот: Instagram
  • Думала оголосять про стосунки
  • Христина така щаслива поруч з Сергієм
  • Очікував, що в кінці буде поцілунок
  • Тато і донька

Наприкінці минулого року Соловій опублікувала кліп на одну зі своїх пісень, в якому відверто цілувалась в кадрі з Жаданом. Пізніше зіркову парочку бачили під час прогулянки. Вони тримались за руку. Ані 48-річний Жадан, ані 30-річна Соловій чутки про свій роман не коментують. 

Не розповідає Сергій й про своє розлучення з Іриною Куніциною. У них є 10-річна донька Марія. Ірина працювала у харківському видавництві "Фоліо", де й познайомилась з артистом. Вона керує благодійним фондом Сергія Жадана.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі чуток про роман Жадан та Соловій вийшли разом на сцену у Львові. Також ми розповідали, що Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB