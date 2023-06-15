Жадан та Соловій, яким приписують роман, опублікували відео: реакція соцмереж

Сергій Жадан та Христина Соловій. Фото: Google

Нещодавно стало відомо про розлучення письменника та музиканта Сергія Жадана зі своєю дружиною, з якою він був разом 15 років. В мережі активно ширяться чутки про роман артиста зі співачкою Христиною Соловій. Потенційна зіркова парочка записала спільне відео.

Воно з’явилось у соцмережах Сергія та Христини.

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Подробиці

Артисти анонсували спільний концерт в рідному місті Соловій, Дрогобичі (Львівська область). На відео зірки стоять близько одне до одного, виглядають щасливими, але жодних обіймів та поцілунків підписники не побачили. Як і не почули підтвердження або ж спростування інформації про роман.

Сергій Жадан та Христина Соловій. Скриншот: Instagram

Думала оголосять про стосунки

Христина така щаслива поруч з Сергієм

Очікував, що в кінці буде поцілунок

Тато і донька

Наприкінці минулого року Соловій опублікувала кліп на одну зі своїх пісень, в якому відверто цілувалась в кадрі з Жаданом. Пізніше зіркову парочку бачили під час прогулянки. Вони тримались за руку. Ані 48-річний Жадан, ані 30-річна Соловій чутки про свій роман не коментують.

Не розповідає Сергій й про своє розлучення з Іриною Куніциною. У них є 10-річна донька Марія. Ірина працювала у харківському видавництві "Фоліо", де й познайомилась з артистом. Вона керує благодійним фондом Сергія Жадана.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі чуток про роман Жадан та Соловій вийшли разом на сцену у Львові. Також ми розповідали, що Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня".