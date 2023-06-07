Сериал "Секс в большом городе" отмечает 25-летие: что пишут актрисы

Актрисы франшизы "Секс в большом городе". Фото: Google

Ровно 25 лет назад на американском телевидении прошла премьера первого эпизода сериала "Секс в большом городе". Шоу транслировалось до февраля 2004-го. Всего вышло 94 эпизода, два фильма и сиквел.

В своих соцсетях некоторые актрисы популярного сериала написали чувственные посты по поводу юбилея.

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Трогательными публикациями поделились только две актрисы из четырех. Синтия Никсон и Кристин Дэвис, сыгравшие Миранду и Шарлотту, опубликовали архивные фото и видео.

Так, например Синтия отметила, что она не может поверить, что премьера сериала состоялась так давно. Шоу изменило ее жизнь, и теперь она не может вообразить ее без "Секс в большом городе" и команды. Никсон опубликовала фото с первого сезона и сегодня.

"До сериала я никогда не думала, что со мной может произойти что-то такое большое и замечательное. И теперь я не представляю своей жизни без него! Я знаю, что сериал также занимает особое место во многих ваших сердцах, поэтому спасибо за просмотр", — написала актриса.

Кристин Дэвис опубликовала видео, на котором показаны разные моменты из жизни четырех главных героинь сериала.

"Невозможно поверить, что прошло 25 лет! Я считаю себя самым счастливым человеком в мире. Быть частью этой истории, которая объединяет многих из нас. Это было и продолжает быть радостью", — написала Кристин.

Скриншот: Instagram/iamkristindavis

А вот исполнительница главной роли сериала, актриса Сара Джессика Паркер и Ким Кетролл (Саманта) в соцсетях пока не упомянули ни слова о своем участии в легендарном сериале.

Напомним, ранее мы писали интересные факты о сериале "Секс в большом городе". Также мы рассказывали, что вышел трейлер нового сезона сиквела сериала "Секс в большом городе", шоу "И просто так".