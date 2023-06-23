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Серьезное ДТП перед интервью с Винником: блогерша Курочка показала видео

23 июня 2023 08:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Серьезное ДТП перед интервью с Винником: блогерша Курочка показала видео
Блогерша Виктория Курочка. Фото: Facebook/victoria.kurocka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец Олег Винник дал первое интервью за длительное время. Оно появится на новом YouTube канале "КРП (крупным планом)", авторском проекте журналистки Виктории Курочки. Блогерша призналась, что попала в серьезное ДТП, когда ехала в Германию, где живет Винник.

Об этом Курочка сообщила в своем TikTok.

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ДТП перед интервью

Виктория опубликовала жуткое видео, на котором показала последствия ДТП. По словам Курочки, они пересекли границу и остановились в Люблине переночевать. А утром, на трассе, в их автомобиль врезался другой автомобиль.

"Кто-то, кажется, родился в рубашке. Вторая машина только что лежала на крыше, но к счастью все целые. Но я вам скажу, что опыт попасть в ДТП в Польше такой", — сказала Виктория.

@victoria.kurochka

Это о том, почему это интервью далось мне нелегко. Я эту историю буду вспоминать еще долго #KPП #интервью #винник #авария #троща #люблин

♬ Victory(완정판) - Two Steps From Hell

Накануне выхода интервью с Винником к соцсетям Курочки, которая долгое время работала на проекте "Звездный путь" уже закрытого канала "Украина", приковано тщательное внимание. В комментариях под видео подписчики Курочки оставили свои сообщения.

  • Господи какой ужас! Слава Богу, что все живы и целы
  • Это капец
  • Слава Богу, что вы все выжили, это ужас
  • Нафига вам Винник? Сидите дома. Главное, что все обошлось

Напомним, ранее мы писали, что актер Остап Ступка прокомментировал обвинение потерпевшего в "пьяном" ДТП. Также мы рассказывали, как теща журналиста Дмитрия Гордона пережила клиническую смерть.

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