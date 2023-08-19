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"Сердце рвется на части": Маша Ефросинина умилила редкой встречей сына с отцом-военным

19 августа 2023 14:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Сердце рвется на части": Маша Ефросинина умилила редкой встречей сына с отцом-военным
Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Маша Ефросинина показала эмоциональную встречу мужа Тимура с их сыном. Отец увидел сына только третий раз за полгода.

Об этом Ефросинина рассказала в своем Instagram.

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Счастливая Ефросинина

Маша Ефросина реко делится подробностями семейной жизни. Но на этот раз звезда сделала исключение и показала встречу любимого мужчины с их сыном. Тимур с начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ.

"Я не знаю, что написать…Что мое сердце рвется на части в каждую такую их встречу? — Но ведь эти слова не отразят силу моих чувств…Что это только третья их встреча за полтора года? — Так ведь в эти слова не вложатся все изменения, которые претерпела наша семья...Что я живу этими моментами? — Но ведь это все равно красноречиво не объяснит, насколько мне внутри стало безразлично многое из внешней жизни, комментариев о которой вы часто от меня ждете...Но именно сегодня я счастлива, и это, пожалуй, поймет каждая украинка, которой эти моменты знакомы…", — прокомментировала чувствительное видео Ефросинина.

 

Ранее ведущая призналась, что хочет "послать" комментаторов в социальной сети, бесцеремонно вмешивающихся в ее личное пространство.

"Я решила, что не буду об этом говорить. А есть другая сторона, реакция близких людей, друзей, с которыми собираемся за одним столом. Они спрашивают о Тимуре, и я рассказываю, они смущаются, им тяжело, не знают, как вести себя, и это тоже нормально. Никто не виноват из них, что это был его личный выбор. Никто не виноват, что они не такие как он, а он не такой как они, и я никого не должна оправдывать. Тимур уже год "там", и мой муж достиг "там" невероятных результатов, и я морально готовлюсь о них рассказать, потому что я ужасно им горжусь", — говорит ведущая.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины.

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