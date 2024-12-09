Принцесса Евгения проигнорировала концерт Кейт Миддлтон – какая причина

Принцесса Евгения. Фото: instagram.com/princesseugenie

Нынешний рождественский концерт, который устроила Кейт Миддлтон, посетили многие члены большой королевской семьи. Однако на мероприятии не появилась принцесса Евгения.

Вероятную причину отсутствия двоюродной сестры принца Уильяма сообщило издание Express.

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Рождественская коляда "Вместе на Рождество", состоявшаяся в Вестминстерском аббатстве, стала первой торжественной мерой Кейт после того, как у нее диагностировали онкологию.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на Рождественском концерте. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Поддержать принцессу Уэльскую приехали почти все члены семьи. Однако принцесса Евгения, как сообщают королевские источники, решила провести это время со своим мужем Джеком Бруксбенком и двумя сыновьями, Августом и Эрнестом.

Принцесса Йоркская и ее дети отправились в Португалию, где находится ее избранник. Как известно, Бруксбэнк работает в компании Discovery Land Company.

Принцесса Евгения с мужем. Фото: instagram.com/princesseugenie

В последнее время семья живет в двух странах. Не так давно Евгения и Джек приобрели виллу в Португалии. Правда, пока, по словам инсайдеров, имение находится в стадии ремонта.

"Вилла в Португалии — это больше инвестиция, чем что-либо другое, и строительство еще даже не завершено", — говорят источники.

Напомним, король Чарльз и королева Камила представили свою рождественскую открытку.

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