Любимец российских политиков и криминальных авторитетов певец Григорий Лепс

На стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт, приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину. Участие в нем приняли провластные артисты. На этот раз массовку, которая в большинстве своем была работниками госучреждений, радовали преимущественно "звезды" прошлого века. Топовые представители шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, а также предательница Таисия Повалий "поклон" путину проигнорировали.

Новини.LIVE расскажет основные моменты этого пропагандистского мероприятия.

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Первым на сцену вышел друг политиков и криминальных авторитетов, любитель рюмочки водки Григорий Лепс. Путинист с немытыми волосами под фонограмму спел песню о своей "родине-матери".

После него на сцену выбежали актеры-марионетки Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и забытая многими певица Ольга Кормухина. Они осквернили песню советской группы "Кино" — "Группа крови".

На секунду в прямом эфире появился и украинский флаг или инсталляция с похожими цветами. Как неудобно вышло.

Не обошелся пропагандистский концерт без группы "Любэ", которые из года в год поют одно и то же. Порадовал оккупантов и Олег Газманов. Поклонник кровавой политики кремля перед толпой отжимался в прямом эфире и, очевидно, намекал, что он не прочь быть мобилизованным и стать пушечным мясом в Украине.

В целом, пропагандистский праздник для кремля в этом году был очень слабым. Креатива не хватает в москве даже на это.

Напомним, ранее мы рассказывали, что путинист, актер Дмитрий Певцов назвал новый фильм "Чебурашка" диверсией. Также мы рассказывали, что предательница Регина Тодоренко назвала путиниста, фигуриста Романа Костомавова "хорошим другом".