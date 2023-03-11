Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу Джимми Феллона: что рассказала

Певица Шакира с аргентинским ди-джеем и продюсером Bizarrap на шоу Джимми Феллона

После расставания с испанским футболистом Жераром Пике колумбийская певица Шакира выпустила сразу три композиции на эту тему. Одна из них, записанная совместно с аргентинским ди-джеем и продюсером Bizarrap, до сих пор на втором месте в мировом YouTube с более чем 412 млн просмотрами.

Шакира посетила шоу американского телеведущего Джимми Феллона, исполнила хит и дала интервью.

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Шакира вышла на сцену телешоу и впервые вживую исполнила хит Music Sessions #53, который возглавил немало чартов, среди которых и престижный Billboard Global 200. Для съемок у Джимми Феллона Шакира выбрала черное боди в сетку с вырезом под грудью, серебристая молния украшала центр массивных штанов.

"У меня был очень тяжелый год после моего расставания, и написание этой песни было очень важным для меня. Это был здоровый способ направить свои эмоции. Было невероятно испытывать реакцию такого количества людей. Дело в том, что эта песня стала гимном для многих женщин. Я чувствую, что после того, как мы выпустили эту композицию, я не только почувствовала, что у меня есть поклонники, но и сестричество женщин, которые пережили то же, которые думают так, как я, чувствуют то, что я чувствую, и вынуждены были терпеть столько дер*ма, как мне пришлось", — откровенно рассказала в интервью Шакира.

Напомним, ранее мы писали, что фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию. Также мы рассказывали, что Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки.