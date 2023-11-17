Шакира поразила откровенным выходом без белья на церемонии Latin Grammy Awards

Певица Шакира. Фото: Reuters

Певица Шакира стала триумфатором латинской премии "Грэмми". Мероприятие, на котором артистка поражала не только музыкальными способностями, состоялось в Севилье, Испания.

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летняя певица, претендовавшая на семь наград, и забравшая домой три, на красной дорожке, позировала фотографам в стильном платье Harris Reed. Под нарядом со смелыми разрезами до бедер и глубокими вырезами не было белья.

Певица Шакира. Фото: Reuters

Певица Шакира. Фото: Reuters

Певица Шакира. Фото: Reuters

Певица Шакира. Фото: Reuters

Также в тот вечер артистка вышла в еще одном платье, которое не оставило никого равнодушным. Наряд имел золотой корсетный лиф, подчеркивавший декольте, а длинный шлейф придавал дополнительного гламура образу.

Шакира победила в номинациях — "Запись года", "Песня года" и "Лучшая поп-песня" с продюсером Bizarrap.

На церемонию Шакира приехала с двумя сыновьями. Колумбийская суперзвезда воспитывает обоих мальчиков с бывшим Жераром Пике. Расставание произошло в прошлом году после 11 лет брака после обвинений в его неверности.

Напомним, элегантная Меган Маркл прошлась по красной дорожке с голливудскими звездами.

Ранее Шакира топлесс украсила обложку известного глянца.