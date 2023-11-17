Шакіра вразила відвертим виходом без білизни на церемонії Latin Grammy Awards

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Співачка Шакіра стала тріумфаторкою латинської премія "Греммі". Захід, на якому артистка вражала не тільки музичними здібностями, відбувся у Севільї, Іспанія.

Про це пише Daily Mail.

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46-річна співачка, яка претендувала на сім нагород, і забрала додому три, на червоній доріжці,позувала фотографам у стильній сукні Harris Reed. Під вбранням зі сміливими розрізами до стегон і глибокими вирізами не було білизни.

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Також того вечора артистка вийшла в ще одній сукні, яка не залишила нікого байдужим. Вбрання мало золотий корсетний ліф, який підкреслював декольте, а довгий шлейф додавав додаткового гламуру образу.

Шакіра перемогла у номінаціях — "Запис року", "Пісня року" та "Найкраща поп-пісня" з продюсером Bizarrap.

На церемонію Шакіра приїхала з двома синами. Колумбійська суперзірка виховує обох хлопчиків із колишнім Жераром Піке. Розставання сталося минулого року після 11 років шлюбу після звинувачень у його невірності.

Нагадаємо, елегантна Меган Маркл пройшлася червоною доріжкою із голлівудськими зірками.

Раніше Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.