Шакіра вразила відвертим виходом без білизни на церемонії Latin Grammy Awards

Шакіра вразила відвертим виходом без білизни на церемонії латинської Grammy
Співачка Шакіра стала тріумфаторкою латинської премія "Греммі". Захід, на якому артистка вражала не тільки музичними здібностями, відбувся у Севільї, Іспанія.
Про це пише Daily Mail.
Спокуливі образи Шакіри
46-річна співачка, яка претендувала на сім нагород, і забрала додому три, на червоній доріжці,позувала фотографам у стильній сукні Harris Reed. Під вбранням зі сміливими розрізами до стегон і глибокими вирізами не було білизни.
Також того вечора артистка вийшла в ще одній сукні, яка не залишила нікого байдужим. Вбрання мало золотий корсетний ліф, який підкреслював декольте, а довгий шлейф додавав додаткового гламуру образу.
Шакіра перемогла у номінаціях — "Запис року", "Пісня року" та "Найкраща поп-пісня" з продюсером Bizarrap.
На церемонію Шакіра приїхала з двома синами. Колумбійська суперзірка виховує обох хлопчиків із колишнім Жераром Піке. Розставання сталося минулого року після 11 років шлюбу після звинувачень у його невірності.
Нагадаємо, елегантна Меган Маркл пройшлася червоною доріжкою із голлівудськими зірками.
Раніше Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.
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