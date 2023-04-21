Шакире придется потратить почти 15 млн долларов из-за развода с Пике

Певица Шакира. Фото: Instagram/shakira

Певица Шакира, покинувшая Испанию после развода с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.

Издание The Sun сообщило, что Шакире придется потратить почти 15 миллионов долларов, чтобы отправить свой автопарк суперкаров из Барселоны в Майами, где находится новый дом суперзвезды.

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Певица Шакира и футболист Жерар Пике прожили вместе почти 12 лет и считались идеальной парой, пока весь мир не узнал про измену Пике.

Певица была в шоке, но нашла в себе силы пережить разрыв. Шакира даже выпустила песню Music Sessions #53 об измене мужа, которая уже набрала более 500 млн просмотров на YouTube.

Жерар Пике и Шакира. Фото: Instagram/shakira

После громкого развода начали всплывать подробности личной жизни пары. Мать Пике вообще заявила, что Шакира "злодейка". Женщина всегда считала ее плохой парой для своего сына.

Как оказалось, дело было не только в 10-летней разнице в возрасте. Шакира не чистокровная испанка из благородной семьи, а именно на такой девушке мечтала женить Жерара мать.

Несмотря на все обиды, Шакира выглядит счастливой. Певица официально попрощалась с Барселоной и уже успела забрать оттуда свою мебель и музыкальные инструменты.

Известно, что в Испании пока остаются авто певицы, среди которых самым дорогим является Mercedes SL550, его стоимость составляет более 100 тысяч долларов. Также Шакира владеет Audi A7 Sportback, Audi Q7, Mercedes SLK250, Tesla Model S, BMW X6, Jeep Wrangler и Mini Cooper.

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