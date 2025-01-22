Байопик о Бобе Дилане и комедия с Денисенко и Цымбалюком

Кадр из фильма "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец". Фото: Instagram/completeunknownfilm

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре ленты. Среди них, в частности, байопик о начале карьеры американского певца Боба Дилана и ромком с топовыми актерами нашего шоу-бизнеса.

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Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец (США)

Эпический музыкально-драматический фильм снял Джеймс Мэнголд. Фильм основан на споре вокруг перехода певца Боба Дилана на инструменты с электрическим усилением. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе.

Лента рассказывает историю 19-летнего музыканта из Миннесоты Боба Дилана, который стремительно превращается из локального фолк-исполнителя в звезду с вершин хит-парадов. Его песни и загадочный образ стали мировой сенсацией, а новаторское выступление в стиле электронного рок-н-ролла на фольклорном фестивале в Ньюпорте в 1965 году стало переломным моментом в музыке того времени.

Когда ты выйдешь замуж? (Хорватия, Латвия, Украина, Словакия)

Съемки романтической комедии проходили во Львове и Хорватии. Ведущие роли достались звездам украинского кино Наталке Денисенко, Тарасу Цимбалюку и Антонине Хижняк. Впервые на украинском экране зрители увидят новичка Павла Текучева, а также хорвата Домагоя Янковича.

По сюжету, искусствовед Ксения прекрасно разбирается в картинах, ей прекрасно удается управлять галереей. Однако она совершенно беспомощна когда дела касаются мужчин. Ее только что бросил жених, поэтому, чтобы прийти в себя, девушка отправляется на море. Случайно ей на глаза попадается картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?".

Маяк смерти (Аргентина, Испания)

Ужасы, триллер и драма сняла режиссер Анхелес Эрнандес, для которой это третий полнометражный фильм, а до того она продюсировала около 30 проектов. По сюжету, удаленный от цивилизации маяк достался Лидиита ее отцу, архитектору Пабло, в наследство от деда.

Когда трагически погибла мама Лидии, они вдвоем перебрались жить туда. Здесь удобно спрятаться от горя и вины, а грохот волн заглушит плач и боль. Недавно Лидия пыталась покончить с собой, поэтому отец опасается, что это может случиться снова.

Сент-Экзюпери (Бельгия, Франция)

Приключенческая и биографическая драма показывает Аргентину в начале 1930-х. Почтовая авиация приобретает все большее значение в Южной Америке. В местности, где горы мешают быстро добраться до того или иного места по суше, а сообщение кораблями довольно медленное, применяют авиацию.

Тогдашние самолеты были технически несовершенными и им сложно было покорить большие высоты, особенно если полет происходит при низких температурах. Именно в таких условиях работал молодой Антуан де Сент-Экзюпери вместе со своим лучшим другом Анри Гийоме. Во время одного из экспериментальных полетов в поисках нового маршрута кое-что случилось.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что голливудский актер Двейн "Скала" Джонсон насмешил сеть макияжем от дочерей.