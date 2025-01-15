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Смерть Путіна та відверта еротика з Кідман — кінопрем'єри тижня

15 січня 2025 21:05
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Смерть Путіна покажуть на великих екранах — гучні кінопрем'єри тижня
Кадр з фільму "Смерть Путіна". Фото: Instagram/putinfilm
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Цього тижня в український кінопрокат вийшли сім стрічок. Серед них, зокрема, фільм про російського диктатора Путіна та еротичний трилер "Хороша погана дівчинка" з оскароносною Ніколь Кідман.

Новини.LIVE розкаже детальніше про кіноновинки.

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Смерть Путіна (Йорданія, Мальта, Польща, Сирія, Україна, США, Ізраїль)

Драму про російського диктатора зняв польський режисер Патрік Вега. Творці фільму розробили спеціальну технологію з залученням штучного інтелекту. Робота тривала майже два роки. Ґрунтовно досліджені документи, що стосуються терактів на Дубровці та у Беслані, а також воєнних злочинів під час вторгнення в Україну. 

Хороша погана дівчинка (Нідерланди, США)

Драматичний еротичний трилер зняла голландська режисерка та сценаристка Галіна Рейн. Джерелом натхнення слугували еротичні трилери 1980-1990-х років. Головну героїню вона створювала так, аби її зіграла саме Ніколь Кідман. Прем’єра фільму відбулася в рамках Венеціанського міжнародного кінофестивалю. За краще виконання жіночої ролі Кідман нагородили Кубком Вольпі.

За сюжетом, у генеральної директорки великої міжнародної компанії Ромі є усе, про що зазвичай мріють: влада, гроші, люблячий чоловік та двоє прекрасних дітей. Поведінка Семюеля, нового стажиста в компанії, виводить Ромі з рівноваги. Його зухвальство та сміливість одночасно дратують та пробуджують темні фантазії. 

Випадкова розмова (США)

Драма є режисерським дебютом сценаристки Крісті Голл. Сценарій було написано ще у 2017 році, тоді ж він потрапив у список кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. Спершу передбачалося, що головну жіночу роль зіграє Дейзі Рідлі. Згодом її замінила Дакота Джонсон, яка й запросила собі у напарники Шона Пена. Для зйомок використовували великі екрани, на які виводили види вулиць Нью-Йорка.

Вовкулака (Австралія, США)

Фільм жахів є рімейком однойменного фільму студії Universal, що вийшов на екрани у 1941 році. У 2010-му було знято перший рімейк на оригінальну стрічку. Цього разу за перезнімання взявся Лі Воннелл, знаний передусім за сценаріями до успішних жахів останніх десятиліть. Раян Гослінг міг зіграти головну роль та стати режисером, однак вибув з проєкту.

За сюжетом, коли у Блейка (Крістофер Ебботт) зникає батько, він вирушає у рідне місто. У стосунках з дружиною Шарлоттою (Джулія Гарнер) останнім часом не все гладко, тож Блейк пропонує поїхати разом, відпочити від галасливого міста, а заодно показати маленькій доньці Джинджер місця, де він виріс. Посеред ночі до їхнього будинку намагається вдертися невідома істота. 

Пригоди Паддінгтона в Перу (США)

Пригодницька сімейна комедія є третім фільмом після тих, що вийшли у 2014 та 2017 роках. Сюжет ґрунтується на низці оповідань Майкла Бонда. Сумарно фільми про Паддінгтона зібрали у прокаті близько 500 млн доларів, а перша частина вважається найуспішнішим сімейним фільмом, знятим за межами Голлівуду. 

За сюжетом, Паддінгтон приїхав до Лондона із далекого Перу. Він шукав науковця, який колись потоваришував з його тіткою та дядьком. Натомість знайшов родину Браунів, які прийняли його як рідного. Тим часом у Перу, у притулку для літніх ведмедів, яким керує життєрадісна монахиня (Олівія Коулман), живе тітка Люсі.

СТАРтап (Франція)

Кардинальна зміна життя — гарна ідея, але не всі готові до цього в 59 років. За сюжетом французької комедії, Ален (Люсьєн Жан-Баптист) очікував на підвищення, але замість посади головного менеджера отримав звільнення. Розуміючи, що у такому віці мало хто з роботодавців схоче найняти його, Ален вирішує відкрити власний бізнес. 

Тихий рев (Велика Британія)

Драма є дебютом для Джонні Баррінгтона. Він сам написав сценарій та зрежисував стрічку. Знімали на острові Скай, найбільшому і найпівнічнішому з островів неподалік Шотландії. Обоє виконавців провідних ролей, Елла Лілі Хайланд та Луїс Маккартні, родом з Ірландії.

За сюжетом, хлопець не може змиритися з втратою батька, який зник у морі. Для всіх це означає загибель, тільки не для сина. Священник підкріплює віру хлопця та дивним чином намагається маніпулювати ним. Єдина людина, яка справді намагається зрозуміти Дондо — це його однокласниця Сас

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми писали, що оголошення номінантів на кінопремію Оскар-2025 перенесли вже вдруге.

кіно фільм Голлівуд Ніколь Кідман кінотеатри

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