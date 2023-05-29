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Безумные деньги: сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля

29 мая 2023 18:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Безумные деньги: сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля
Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Режиссер и продюсер Алан Бадоев дал первое обширное интервью за время полномасштабной войны. В частности, он рассказал о заработке музыкальных артистов на роялти.

Интервью появилось на YouTube-канале блогерши Рамины Эсхакзай.

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Сколько получал Барских

До начала полномасштабной войны песни Макса Барских активно ротировались на российских радиостанциях и телеканалах. За это украинский артист получал немалые деньги (роялти), с которых уплачивал определенный налог в бюджет РФ.

Продюсер Макса, Алан Бадоев рассказал, что артистам, занимающим места в ТОП-100, начисляют кругленькие суммы на банковские счета.

"Это большие суммы денег — от 50 тысяч долларов. К примеру, наш каталог с Максом, который мы изъяли из России, каждый квартал нам приносил по 300 тысяч долларов. Это уже чистыми, без налогов", — признался Бадоев.

Продюсер также добавил, что когда украинцы слушают российские песни, они спонсируют, в том числе, и ракетные удары по нашей стране. Также Бадоев упомянул украинских артистов, которые продолжают работать в России, в частности Анну Асти, и платят своей деятельностью немалые деньги для поддержки экономики страны-террориста. И это в то время как некоторые их родственники живут в Украине.

Фрагмент в видео с 51:41

Напомним, ранее мы писали, что Алан Бадоев дал совет предательнице Ани Лорак и рассказал, сколько денег ему должна Анна Асти, которая встретила полномасштабную войну в Украине и затем сбежала в Россию.

Также мы рассказывали, что Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой.

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